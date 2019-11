¿Dónde nació el hebreo que descubrió América? Primera parte.

(Referencias: EL HEBREO QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA; presentado en el Monasterio de Poio, el 17 de octubre del 2017, debidamente registrado). Está en librerías.

Entramos en la gran incógnita para todos los investigadores en busca de la Cuna de Cristóbal de Colón y Fonterosa. Nadie en esta temática, como otra cualquiera, tiene la verdad absoluta. Los líderes eclesiásticos, filosóficos tuvieron sus equivocaciones; su trabajo no fue inútil; sirvió para ampliar conocimientos en distintas materias.

¡Todos enfocamos los hechos, condicionados por nuestra subjetividad!

Hemos descartado su nacimiento en la Finca de Andurique por los siguientes motivos. Nos situamos en el siglo XV: no hay ninguna documentación ni mapa que asevere que existía Portosanto, al lado de la Finca de Andurique; la parroquia de San Salvador se inició en la mitad del siglo XVI. Este sencillo planteamiento muestra el error de situar la Cuna del Gran Nauta en Poio. ¡Hubo discusiones sobre el tema!

Buscad un mapa del siglo XV, mostrarlo y, sí es cierto que existiese Portosanto, al lado de la finca de Andurique, rectificaríamos.

Pepe Álvarez: "Sin ánimo de entrar nesta polémica nin no asunto do hipotético lugar de nacemento de Colón, é fácil comprobar a existencia de Porto Santo no século XV: no Archivo Histórico Nacional, sección clero regular_secular, Car 1869, nº 17 existe un documento realizado ante o notario público Lorenzo Eanes polo que o mosteiro de Poio afora a Ruy Fernandez e á súa dona María Oanes o casal de Outeiro, no lugar de Porto Santo e a metade do casal que foi de san Martiño. É un pergamiño datado o 28 de abril de 1420, ou sexa a principios do século XV. Está dixitalizado para facilitar o acceso a calquera interesado".

Hemos recorrido todo Poio. Encontramos que el emplazamiento de las fincas que se afloran estaban entre Fontenla y San Martiño, de San Juan de Poio. Dista de la finca de Andurique unos tres km. Otra vía está en Lourido, dónde está el parque infantil. Subimos toda la calle del Outeiro y nos lleva al lugar de Casal, que está en los inicios de la carretera que de San Juan de Poio a Campelo, donde está el pazo. Dista de la finca de Andurique más de un Km. Hemos encontrado otro e Xuviño, en Combarro; tal vez tenga relación con brutal acoso del Tambo por Drake, que ya comentamos.

(Adjuntamos fotos de los lugares primeros; pueden pasear y charlar con los vecinos. Les informarán y darán luz a muchos interrogantes).

CAMIÑO DO OUTEIRO. Se inicia en el Parque del Lourido y va desembocar en el lugar del Casal. Dista de la finca de Andurique más de un Km. Según documento aportado por Pepe Álvarez, pudiese que se denominase Porto Santo.

Pensamos que todos enfocamos los hechos desde nuestra subjetividad, hemos enviado dicho documento a varios especialistas e historiadores. Tan pronto nos den su opinión, la expondremos. Gracias a Pepe Álvarez por ampliar nuevos horizontes; carecíamos de ese importante documento. (adjuntamos fotos de dichos lugares).

Partiendo de la premisa que Colón naciese en Galicia, exponemos nuestros criterios, manifestando que pudo haber nacido ya al lado de Santa María (posible casa materna), ya en la Moreira. Ustedes son libre de opinar y constatar nuestros argumentos:

PRIMERO: "Tradición oral". De pequeño, en el año 1955, nos cruzaba en su barca la ría desde las Corbaceiras hasta la Puntada un marinero llamado Pla; y siempre repetía la misma frase: "Alí naceron o avó e o pai de Colón , il naceu a caron da Santa Maria".

Este marinero era descendiente de varias generaciones de gente del mar, pertenecía al gremio de mareantes y lo manifestaba con convencimiento y respeto a sus antepasados de quienes llegó a su generación lo que creían sobre el nacimiento de Colón. Nunca lo llamaron a prestar declaración por ninguna autoridad. Manifestó nuestras inducciones.

SEGUNDO: Escritura de aforamiento por el Concejo de Pontevedra, en 14 de octubre de 1496, a María Alonso, de un terreno cercano a la puerta de Santa María, señalado como uno de los límites, la heredad de Cristóbal de Colón. Folio 20 vuelto de dicho cartulario de 58 hojas en pergamino.

Recordamos muchos de mi generación y otras más jóvenes, que, finalizando la calle Isabel II, cerca de Santa María, a mano izquierda, había una lámina: "Aquí nació Colón" o "Casa de Colón"; no recuerdo el escrito exacto. De niños, todos dábamos por sentado que Colón era de Pontevedra.

TERCERO: «XXIX dias do dito mes (Septiembre de 1435). Sabean todos que eu juan gotierres do Ribeiro mariñeiro vesiño da villa de pont vedra que soon presente e que fago por min e en nom de miña moller Constanza gotierres por a qual me obligo e que fat^o por min e por todas miñas vo- zes e suas vendo firmemente por juro de heredade para todo sempre a vos pay gomes de souto mayor absente como se

esteberedes .presente e a vosa moller doña mayor de mendosa e ambas vosas vozes e suas toda a parte e quiñón que a min e a a dita miña moller perte- nesge da casa sotoon e sobrado e terratorio ata a casa de d s de colon o vello que está ena rúa da-ponte da dita villa junto con as casas de vos o dito payo gomes de huna parte e da outra parte se ten de longo por taboado con as casas do cabildo de Santiago e bay sair a o eirado da porta da galea e bay sair a a dita rúa segundo por la via que a soya ter e usar femando garcía e eu despois del (e eso mesmo o dito voso apanigoado por la dita via e modo) e vendo como dito he toda a parte e quiñón que asi a min e a a dita miña moller pertenes^e das ditas casas con sua pedra tella ferro madeira (e terratorio ata a casa de d s de colon o bello) e con cargo que o dito pay gomes e sua moller e suas bozes den e paguen a a con- fraria de san juan seys mrs de moneda vella que ha en elas de pensión cada un ano conben a saber por contia de novecentos mrs de moneda vella que de vos rescebin e de que me outorgo por entregado e pago e se mais bal ante todo juez que aiya por pena o doble.=E eu ruy lopes escudeiro do dito pay gomes por min e en nom do dito pay gomes que soon presente esto rescebo. Testigos alonso eans jacob notario alvaro agulla íoribio gotierres escudeiro del rey e outros.=feito.»

(Fotograbado número 5.)

(Este documento menciona que Mayor de Mendoza compra, en nombre de Paio Gómez de Sotomaior y suyo, una propiedad que linda con la de Domingo de Colón El Viejo. Lo sitúa en las cercanías de la Rua do Ponte (Existe hoy) y la Puerta de la Galea. Están en la Moureira, antiguo arrabal de la ciudad de Pontevedra).

CUARTO: ¡Ya establecido el Fuerte Navidad en las Indias! Colón celebra la festividad de la Virgen de la O (Virgen de la Esperanza), el 19 de diciembre, patrona de la villa de Pontevedra. ¿Tenía patrona, en el siglo XV, San Salvador de Poio? Es un interrogante.

QUINTO: Colón denominó a un promontorio de las Indias "La Galea". En Pontevedra Galea se entiende por una plaza o espacio comprendido por varios edificios, cerca del muelle o fondeadero denominado de la Puente. En dicha escritura mencionan que De Colón, el viejo, tenían sus propiedades junto a la puerta y torre de la Galea. Lugar donde los marineros extendían sus redes, aparejos y estaba frente a

los fondeaderos de las naves.

Pueden pasear por la plaza del Peirado, que linda con el Colegio de Arquitectos Técnicos y las escalinatas de San Telmo.

SEXTO: Mostramos los primeros lugares descubiertos por Colón y los nombres que adjudicó: Isa de San Salvador, bahía de Portosanto, Punta de San Miguel, Punta Lanzada. Dada asentado que estos hechos fuesen correctos, manifestamos nuestra sencilla opinión:

La tripulación y los hermanos Pinzón estaban al borde de amotinarse. El Gran Nauta les solicitó unos días más y al encontrar tierra, es posible que la denominase San Salvador.

Bahía de Portosanto: ¿Dónde nació Diego de Colón Perestelo y dónde murió Felipa Móniz, hijo y esposa de Colón? Les dejamos con estos interrogantes. Opinan grandes escritores colombinos que en Portosanto, un islote del archipiélago de Madeira, nació Diego de Colón (1479-80, su hijo) y murió su esposa Felipa Móniz (1484).

Punta de San Miguel: Hay aseveraciones que el gremio de San Miguel se estableció en villa de Pontevedra, en la mitad del siglo XV. Otro dato para aseverar nuestras conclusiones. Este punto es muy delicado. En el siguiente ensayo, lo abordaremos como vía a investigar.

Isla Gallega: Nadie discute que la nao "La Gallega" se construyó en los astilleros de Pontevedra, muy cerca de la Puerta de la Galea.

Todo lo expuesto, nos lleva a considerar que el Gran Nauta nació, ya al lado de Santa María, ya en el arrabal de la Moureira. Dando por hecho que Colón naciese en Galicia y que los documentos aportados sean legítimos.

Hay recelos sobre la presentación de mi libro El Hebreo que Descubrió América; asistieron más de 130 personas en Salón de Actos, del Monasterio de Poio.

Adjuntamos algunas imágenes; hablan por sí mismas.

Fotografías: ©Miguel Selas Canga.

Gracias a l@s amig@s que me animaron a exponer nuevas vías a investigar en esta entramada batalla colombina. ¡Todos somos necesarios! Las aportaciones de Casto Sampedro, Celso Garcia de la Riega, Enseñat de Villalonga, José A. Huntado, Constantino Horta y Prado, y otro muchos, nos dieron luz para poder establecer, con frialdad, nuestras sencillas inducciones.

Respetamos todas las opiniones; la diversidad genera luz, cuando hay voluntad de examinar los hechos sin subjetividad.

Pedro de Lorenzo y Macías.