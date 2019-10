¿Existía Porto Santo en el siglo XV en Poio pequeño? ¿Era Pedro Madruga "Colón"?

Analizados todos los documentos que están al alcance de los amantes de los temas colombinos, hemos de comunicarles: Los dos interrogantes carecen de base histórica y documental.

En El Hebreo que Descubrió América (Capítulo 9 ¿Es Madruga Colón?), hicimos patente que la reencarnación de Pedro Madruga en Cristóbal de Colón, fue una deducción equivocada de Don Alfonso Philippot Abeledo y sus discípulos.

Reseñamos dos citas históricas; expuestas a alumnos de primaria, dedujeron que Madruga no era Colón: "No podía estar en dos sitios en el mismo tiempo; no podía tener dos esposas; estaba muy castigado".

Año 1479.- Madruga ataca a la ciudad de Pontevedra e hiere a Tristán de Montenegro, que muere días después. Hay noticias de Cristóbal de Colón en el mismo año. Se casa con Felipa Moniz, hija de Perestelo: unos dicen que en Lisboa, otros en Porto Santo; un islote en el archipiélago de Madeira.

Madruga tuvo más hijos con Teresa de Távora; Cristóbal Alvarez de Sotomaior pudo haber nacido entre 1480-1, que es digno de estudio. Puede esclarecer algunos puntos sobre la toponimia. Este es el hijo pequeño de Pedro Madruga y Téresa de Távora.

Año 1485: Pedro Madruga apresa al obispo de Tuy, Diego de Muros; su esposa Teresa de Távora acude a la corte y consigue de los Reyes Católicos que las heredades de la Casa de Sotomaior se las adjudicase a su hijo Alvaro, desposeyendo a Madruga de todos sus títulos. Habla la Marquesa de Ayerbe, que su esposa e hijo entraron en el castillo, por pasadizo secreto, le enseñaron a los criados el edicto real y se pusieron a su disposición. Madruga se exilia a Portugal, buscando ayuda en Juan II. Se la rechaza, hace testamento y en 1486, se dirige a Castilla para solicitar el perdón. Pernotando en el castillo de Alba de Tormes, muere en extrañas circunstancias.

En 1485, muerta Felipa Moniz, Cristóbal Colón entra en España; va al encuentro de los Reyes Católicos, con el objeto de exponer su viaje a la Otra Tierra. Consigue hablar con ellos en Salamanca, año 1486.

La teoría de Don Afonso Philippot la basó en tres pilares: Los nobles comercian con nobles; peritaje de 80 profesionales: las escrituras de ambos, son iguales; vidas paralelas. El Hebreo salió a la luz en octubre del 2017 y en noviembre de dicho año propusimos una charla – coloquio en el Liceo Casino; asistió bastantes personas. La Asociación, presidida por Pedro Martín, hizo sus planteamientos, siempre respetuosos. Se demostró que dicha teoría era inviable, carente de soporte histórico y confundiendo a Yanes de Sotomaior con Paio Gómez de Sotomaior.

Mencionamos estos hechos, ya que en el año 2018, en este medio manifestaron que ellos fueron los primeros, públicamente, en descartar dicha teoría; la basaba en los testamentos de los hijos de Madruga, que figuran en el Hebreo.

Creemos que, con lo pincelado, dejamos claro que todo lo que se escriba que Madruga es Colón, no está fundamentado y no se puede considerar como una teoría veraz, ni potenciarla como hecho histórico.

Rodrigo Costoya Santos defiende que Madruga es Colón y que su cuna está en Portosanto. Es triste que el grupo de historiadores que han contactado con nosotros y comentados los hechos históricos, hagan publicidad de una teoría que ellos mismos rechazaron como inviable en varios congresos: "El origen de uno de los personajes más importantes de la historia, Cristóbal Colón, es objeto de controversia más de 500 años después de llegar a América, una temática en la que se zambulle la novela "Portosanto", que le sitúa como un miembro de la alta sociedad de Galicia.

Escrito por Rodrigo Costoya Santos, el libro, cuya versión española se presentó este lunes en Nueva York, plantea la sorprendente idea de que Colón era en realidad Pedro de Soutomaior (Pedro Madruga), pero tuvo que fingir su muerte y reinventar una nueva identidad, la de un comerciante genovés, para poder cumplir con sus ambiciones.

"La mera posibilidad de que eso sea así, que alguien reinvente una identidad y que triunfe llegando a América, merece una novela histórica", aseguró Costoya Santos en el evento, que tuvo lugar en el conocido restaurante gallego "Tomiño", en el sur de Manhattan".

"Portosanto" ya fue presentada en su versión original en gallego en 2017, pero la de Nueva York ha sido su introducción en español a nivel mundial, escenario que ha escogido porque considera que la ciudad "es el centro del mundo".

"Esta me parece una historia universal, y queríamos presentarla en el centro del universo, pero en un trocito de Galicia que hay en Manhattan, el restaurante Tomiño", resaltó Costoya, que también eligió la fecha del 15 de julio por celebrarse el aniversario de la muerte de la célebre escritora gallega Rosalía de Castro". (Año 2019).

Nadie salió al encuentro de esta inventiva; circula por varios medios. No tiene fundamento. ¡Ojalá se eviten polémicas!

PORTOSANTO no existía en el siglo XV; fue una deducción errónea de Celso García de la Riega y sus discípulos. Los primeros documentos que Casto Sampedro rescató del Monasterio de Poio, mencionan a Juan de Colón y, posiblemente, a sus ascendientes familiares:

Documento n.º 3, año 1512: Ejecutoria de sentencia de pleito ante la Audiencia de La Coruña, entre el Monasterio de Poyo y D. Melchor de Figueroa y Cienfuegos, vecino y Alcalde de Pontevedra, sobre foro de la heredad de Andurique, en cuyo texto se incluye por copia la escritura de aforamiento de dicha heredad, hecho por el expresado monasterio a Juan de Colón, mercante de aquella villa, y a su mujer Constanza de Colón, en 13 de octubre de 1512.

Minutario notarial de 1434 y 1445, folios 6 vuelta y 7. Dos escrituras correlativas, fecha 19 de enero de 1434, en que el abad del Monasterio de Poyo se obliga a pagar, respectivamente, 274 maravedíes de moneda vieja a Blanca Soutelo, heredera de Blanca Colón, difunta, mujer que fue de Alfonso Soutelo, y 550 maravedíes de la misma moneda a Juan García, heredero de dicha Alfonso de Soutelo y su mujer Blanca Colón.

Hay algunos documentos que mencionan a Juan de Colón. Tal vez naciese en la finca de Andurique. Fue un gran personaje para la ciudad de Pontevedra en el siglo XVI.

La teoría de Celso Garcia de la Riega la fundamentó en tres pilares: "el apellido de Colón aparece en nuestra Ría de Pontevedra; la toponimia y vocablos del Luso-Galaico o Galaico-Luso del siglo XV. Descartamos San Salvador y Portosanto. Fue una conclusión errónea.

SAN SALVADOR: Se conoce su existencia a mediados del siglo XVI, después del Concilio de Trento. En diario de a bordo del primer viaje de Colón, hace constar el nerviosismo de la tripulación y de los hermanos Pinzón. Les solicitó dos días más para navegar; si no encontraban tierra, retornaría. El 12 de octubre, atisbaron tierra y la denominó: "San Salvador". Los hebreos denominaban al Creador como el Salvador, El desconocido. La lógica y la mente fría, nos lleva a descartar que se refiriese a San Salvador de Poio; tal vez diese gracias a su Dios. En aquel tiempo no existía dicha parroquia.

PORTOSANTO: No hay ningún documento que mencione en el siglo XV la finca de Portosanto; era la de Andurique. Exponemos nuestros

planteamientos:

Primero: Felipe II en 1589, en primavera, envía la Escuadra Invencible para atacar a Inglaterra; un tercio de ella, fue devastado por un temporal; el resto se refugiaron en puertos de la vertiente atlántica para su reparación. Aprovechó Drake para atacar a la Coruña; rechazado por María Pita, se dirige a Lisboa que no es bien recibido. Retornando a su País, asola a nuestra Isla del Tambo. Mata, viola, arroja todas las imágenes al mar; las olas y mareas las llevaron a Combarro y a ese lugar se denominó Porto Santo. La Virgen de Gracia, que estaba en el Tambo, la recogieron en sus redes unos pescadores. Estos son hechos históricos, no vestigios.

Segundo: Portosanto es un islote de Madeira, antes San Jorge de Mina. Hay noticias y documentos que Colón vivió en este islote con su esposa Felipa Moniz; nació su hijo Diego de Colón Perestelo (1479-80). En 1484 falleció su esposa Felipa Moniz, en esa isla. Son hechos históricos, no inventivas.

Todo escritor está dispuesto a errar en sus deducciones. Más, en tiempos de antaño, que carecía de medios para comprobar y someter, a la duda razonable, los nombres que Colón denominó algunos lugares de América.

No entramos en qué motivos o razones ubicó Celso Garcia de La Riega el nacimiento de Colón, en el imaginativo "Porto Santo de Poio". Ustedes pueden opinar, con documentos. Las retahílas ya las leímos en este medio. Descartamos que Pedro Madruga fuese Colón y que el Gran Nauta naciese en "Porto Santo, Poio".

En cuanto a la toponimia de lugares con el mismo nombre, debemos ser cautos. Hay que analizarlos en el contexto histórico. Es penoso: "Colón no nació en Portosanto de Poio, ya que en el siglo XV no existía, ni era Pedro Madruga. En el siguiente ensayo, documentaremos dónde pudo haber nacido el Gran Nauta. ¡Nadie, en este tema, tiene la certeza absoluta! Nosotros descartamos lo que no está fundamentado para dejar testimonio que nuestra finalidad es abrir vías sostenibles en las investigaciones colombinas. El analizar documentos sin constatarlos con los hechos históricos, suelen llevar a deducciones erróneas.

Pedro de Lorenzo y Macías.