Condena ao triple crime de Valga

A asociación Si, hai saída condena o triple crime machista cometido en Valga e insta a unha urxente revisión do sistema.

Desde a asociación Si, hai saída, unha vez mais nos vemos na dolorosa obriga de condenar do xeito mais enérxico un novo e salvaxe crime machista, que nesta ocasión segou a vida de tres mulleres en Valga (Pontevedra).

Así mesmo, de novo instamos, esiximos a urxente revisión dun sistema a todas luces ineficaz.

Fálase moito do efecto chamada que produce a difusión por parte dos medios de comunicación dos casos de violencia de xénero, achacándolles que incitan aos potenciais asasinos machistas a cometer os seus crimes.

En Si, hai saída temos o convencemento de que si existe un efecto chamada, pero non está motivado polo feito de dar a coñecer estes crimes, xa que non se pode agochar o tremendo feminicidio que se está a dar, se non pola baixo custe ou mesmo, nalgúns dos casos a impunidade que para os maltratadores, para os asasinos machistas, implica cometer os seus atroces delitos.

É totalmente absurdo, por non dicir irracional, ademais de temerario, obstinarse con seguir adiante con un sistema que claramente non está a funcionar e que se está cobrando mais e mais vidas.

Isto non vai de concentracións, nin de minutos de silencio, nin moito menos de fotos cando a violencia de xénero golpea de xeito tan brutal, que a vista está, de nada serven por si sós.

Esta teimudez está custando demasiadas vidas.

Asociación Si, hai saída