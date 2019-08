Tribuna Viva de un vecino del casco histórico de Pontevedra

Me gustaría que dierais voz a los vecinos que sufrimos las peñas, que poco tienen que ver con los toros, ya que hace 10 años eso era un fiesta a la cual asistía gente de toda Galicia y que no se desmadraba nadie. Ahora es un botellón sin control que además parece que el Concello no hace nada, desde mi casa, cerca del teucro, esta situación es insostenible.

Además yo soy votante del BNG pero no tienen mi voto nunca más por su dejadez con este tema. Hemos tenido que reforzar el portal porque otros años la gente se nos metía dentro y hemos encontrado hasta preservativos utilizados, colillas, y luego a limpiar al día siguiente todos los vecinos todas las meadas e incluso las vomitonas.

Solo te queda irte esos días porque si te quedas tampoco puedes salir, es imposible moverse, incluso la gente se ha metido con nosotros cuando hemos intentado salir del portal y nos han insultado y hemos preferido quedarnos en casa este año y no movernos porque tampoco tenemos dinero para viajar y no tenemos otra opción.

La situación no puede empeorar más y todos los que vivimos en mi edificio estamos desesperados y no sabemos qué hacer porque las veces que hemos llamado a la policía tardan muchísimo en llegar porque con la gente les es imposible llegar rápido a nuestro domicilio y no quiero pensar si pasa algo peor y tiene que venir la ambulancia.

Espero no tener que lamentar nunca que pase cualquier desgracia pero cada vez lo veo mas posible si no hacemos nada al respecto y este es mi granito de arena. Muchas gracias a ustedes y espero que esto mejore porque no podemos mas.

*Iago Castro, vecino del casco histórico de Pontevedra