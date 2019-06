Ana xa traspasara o ecuador da vintena cando se viu na necesidade de acudir por primeira vez a unha comisaría.

Unha imprudencia provocada por ese convencemento que case todos temos nalgún momento de que hai cousas que a nos nunca nos pasarán a fixera andar durante unha tarde de rebaixas co bolso aberto, atopándose, cando se dispoñía a pagar, con que a súa carteira desaparecera.

Acudiu a poñer unha denuncia, non sen pensalo dúas veces, pero, dado que non soamente lle roubaran os cartos, se non todos os documentos e as tarxetas, non puido eludir o que daba por sentado sería un desagradable trámite.

Non o foi tanto. O policía encargado de recoller a devandita denuncia non soamente a atendeu con toda amabilidade, se non que mesmo a consolou cando ela mesma se recriminaba, entre avergonzada e amolada, ter sido tan descoidada, asegurándolle que eso era algo que lle podía pasar a calquera e que non tiña por qué sentirse mal, o que contribuíu, lóxicamente, a tranquilizala un tanto.

Non foi ata case dous anos despois cando se viu na obriga de volver a visitar esa comisaría.

O motivo tamén foi un roubo, pero esa vez cometido no seu lugar de traballo.

Cando Ana chegou a súa oficina pola mañá, atopouse coa porta aberta, todo revolto, e varios caixóns baleiros.

Asustada, chamou á policía, que acudiu con rapidez, e que a tranquilizaron, xa que se atopaba moi nerviosa, o mesmo que cando, máis tarde, acudiu as dependencias policiais para prestar declaración.

Novamente a amabilidade foi a tónica xeral, e cando se amosou preocupada por se, inadvertidamente, ela mesma, por mor da présa, deixara a porta mal pechada cando rematara a súa xornada laboral o día anterior, os policías presentes apresuráronse a tentar calmala e a dicirlle que non se agobiara, que posiblemente os ladróns xa tiñan a oficina de ollo, e, dun ou doutro xeito, se tiñan previsto entrar, o ían facer, polo que non debía sentirse culpable para nada, algo que tamén lle aclararon aos seus xefes e que ela agradeceu profundamente.

Foi pasando o tempo, e ambos incidentes caeron no esquecemento.

A vida de Ana mudou nese tempo, e moito.

Apenas un ano despois do roubo na súa oficina, coñeceu ao que,en pouco tempo, se convertiría na súa parella.

Comezaron unha relación, feliz ao comezo, e na que Ana se sentía moi namorada, sendo, ademais, correspondida.

Tanto que Alberto, a súa parella, estaba constantemente pendente dela, algo que a Ana lle encantaba e a facía moi feliz, e que fixo que, a non moito tardar, se foran a vivir xuntos.

A partir dese momento, as cousas comezaron a mudar. A relación idílica que Ana e Alberto tiñan, foi transformándose nun control obsesivo por parte del, que tiña que saber en todo momento onde estaba Ana, con quen, qué facía, ata o punto de que comezou a repercutir no seu traballo, xa que as chamadas telefónicas eran constantes, como constantes eran tamén as queixas polo "desatendido" que o tiña, o mesmo que a súa casa, ademais de recordarlle constantemente o seu proxecto de ter fillos, un proxecto que Ana nunca secundou, pero que en ningún momento ousou a rebatir abertamente, xa que había momentos nos que mesmo sentía temor diante de Alberto.

A situación volveuse tan tensa, que, finalmente Ana deixou de traballar, para dedicarse tan só a Alberto e a súa casa, e tamén ao futuro fillo que, por fin, estaba xa en camiño.

Ese foi o comezo do inferno máis absoluto para ela, xa que ao control, aos reproches, as descualificacións cada vez máis frecuentes que Alberto lle lanzaba, aos insultos e burlas, pronto se engadiron os golpes, esporádicos ao comezo, para acabar transformándose en verdadeiras malleiras que fixeron que Ana temera pola súa vida, e tamén pola do seu fillo, que xa nacera, e que, curiosamente, para o seu pai, que tanto o desexaba, convertírase nunha molestia, e cada vez que choraba, ou que "roubaba" ese tempo e esa atención que Ana debería dedicarlle soamente a el, os berros e as ameazas eran arrepiantes.