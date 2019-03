Estos días ha tenido lugar en el Vaticano un hecho realmente curioso, porque se ha celebrado una convención sobre pederastia. El Papa convocó a los obispos para hablar sobre la pederastia, y como no podía ser de otra forma, a la reunión han acudido, entre otros, algunos encubridores de diferentes rincones del planeta. A pesar de que la reunión duró varios días, y hubo tiempo de sobra para el debate, sorprende la rapidez con la que se llegó a las conclusiones, las cuales se liquidaron de un plumazo y con un consenso abrumador.

La principal conclusión a la que han llegado, es que el culpable de la pederastia es el diablo. Magnífica afirmación, que supone una auténtica revolución y un vuelco a las teorías que se manejaban hasta la fecha, pues se pensaba que se trataba de acciones practicadas por seres humanos, en su gran mayoría pervertidos, con alguna falta o tara en el cerebro y, en un número muy elevado de casos, pertenecientes a la Iglesia Católica, lo que une a sus características el hecho de ser retrógrados, machistas y estar protegidos de la ley por la cúpula de la propia Iglesia.

Aunque hablen para gente con creencias religiosas profundas y provistos de una fe fuera de duda, no me parece conveniente reírse así del resto de la humanidad. Amparar un presunto delito diciendo que es cosa del diablo es, cuando menos, poco serio. Sobre todo, sabiendo como saben que cuando uno de los suyos abusa sexualmente de un menor, en vez de ser puesto en manos de la justicia, simplemente es apartado de su diócesis y recluido en un retiro dorado en Roma.

Esta es la forma que tiene la Iglesia Católica de reprender a quienes, aprovechándose de su posición de fuerza y de la debilidad de los demás, abusan de niños inocentes. Pero saben bien a quien se dirigen, porque ahí tenemos el ejemplo de Pablo Casado, católico, apostólico y creyente convencido, para quien los maltratadores no son más que gente que no se ha portado bien.

No voy a negar la buena intención del Papa al convocar la reunión, posiblemente en su idea estaba enviar un mensaje de condena sobre el asunto, pero le diría que aquí no valen acciones para la galería. Que si realmente quiere hacer algo, lo tiene muy fácil, y que empiece por investigar todos los casos que ha habido, denuncie a aquellos presuntos pederastas que tiene en su organización y los ponga en manos de la justicia. Pero en manos de la justicia de los hombres, no la divina.

¿No sería un buen arranque decirle a la Conferencia Episcopal Española que investigue los casos pasados para no dejar dudas y de paso dar un golpe en la mesa en la tolerancia cero en este tema, Santidad?

En este asunto no valen dogmas divinos ni echarle la culpa al demonio. En este tema hay que bajar a la tierra y actuar como seres humanos de buena fe, ¡Santidad! ¿O es que acaso cree que Jesucristo se pondría de perfil ante hechos tan graves como estos?