Casado I el mentiroso

Sánchez convocó elecciones. En su comparecencia trató de explicar las cosas desde su punto de vista, subjetivo, pero a la vez ha querido enviar un primer mensaje a la población. Las elecciones no dejan de ser una mala noticia para los socialistas y para el pais en general. Tenía otras opciones, pero se decantó por la más simple. En su intervención aprovechó para realizar el primer mitin de campaña, hablándonos de todo lo que hizo, de todo lo que hubiera querido hacer, y de todo lo que no podrá hacer porque no le van a dejar.

¿Eran las elecciones la única salida del presidente? ¿Había otras opciones pero no las estimó o, simplemente, las descartó? Tiene demasiadas cosas en contra en este momento Sánchez para afrontar un ciclo electoral tan complejo y tan denso como el que se avecina, y resulta complicado entender cuáles han sido sus motivaciones para tomar la decisión de la convocatoria de elecciones.

¿Por qué no podía prorrogar los presupuestos? Había una serie de medidas sociales y consenso suficiente para ejecutarlas. Incluso había una expectativa ciudadana para que se ejecutaran esas políticas sociales. Porque además, la única baza del presidente son precisamente la aplicación de políticas sociales que mejoren la vida de la gente porque, por lo demás, la agenda electoral la está dominando la derecha.

Sabemos de la capacidad de convocatoria que tienen en la calle. Por cierro, algo a lo que se han acostumbrado pronto después de muchos años de prohibir a la gente la posibilidad de manifestarse. Parece que también a eso, como a otras muchas cosas, les han cogido el gusto después de estar en contra.

Los de derechas son tan populistas como cualquier otros, manejar perfectamente las conciencias de la gente y saben muy bien lo que tienen que decir para movilizar a su electorado.

A todo ello, hay que añadir que cuentan con un personaje bastante siniestro al frente del partido. Casado es una ametralladora que de cada cinco palabras que pronuncia tres son mentiras y dos insultos. Y lo hace de una manera tan sistemática que hasta avergüenza. Escucharle decir que la convocatoria de elecciones es una victoria de la derecha con un argumentario ridiculizado, lleno de falsedades y en el que no hay una sola verdad, es ciertamente deleznable. La capacidad de mentir y de amplificar sus mentiras tiene tanta potencia mediática que nos esperan unos meses y una campaña electoral realmente dura.

Traidor, felón, ilegítimo, presidente chantajeado, incompetente, mediocre, adalid de la ruptura de la legalidad en España, golpista, ridículo, irresponsable, incapaz, desleal, que está cometiendo alta traición a España, mentiroso compulsivo y una catástrofe para el futuro del país. Estas son solo algunas de las perlas que Casado ha dedicado al presiente del Gobierno. Y en una única comparecencia ante los medios. Si este tipo puede llegar a ser presiente de Gobierno de España, los problemas que tenemos son mucho más graves, porque, además, todo lo que dice es mentira a sabiendas, que aún es peor.

Si nadie lo remedia, estamos abocados a tener un presidente mentiroso y un vicepresidente camaleónico.