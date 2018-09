A odisea do trole 102 (II)

Agora quixera deixarlhes un poema (por chamarlhe dalgún xeito) que escribín alá por 1965 - 68 coas minhas impresións de rapaz rural apabulhado por aconteceres dispares e atropelados.





NO TROLE

Tlin, tlin! "Sigue Graña; estamos completos"

Subín no trole en Cocheras

- coma sempre -

"Embarquín no trol" diría un de Marín.

Cara a Marín ía eu

- coma sempre -

ó Instituto Laboral (dio-lo descanse)

ou "the Canhota University" que farda máis.

Ía turrar cos meus mestres:

O Troncho; rechoncho.

O Atila ; que te fila!

Chapolino; ladino.

Panisse ; neuro-crise

Daría ; mamma mía!

Olimpia ; moi limpa (de "polvo e palha")

Pichel ; santo el.

Antonio ; Petronio

e o Facha; mala racha!

vaia penha!, lévaos para a casa!

É broma. Os profes eran bos rapaces.

Saúdo ó cobrador e non lhe pago; son da casa

Comezara na escola de dona Carme Vinhas en Molhabao

"Vilhabao" dicían os de Marín.

e a Marín fun -leváronme- ó Grupo...case nada!

de cada casa o melhor!

E a minha mai:

"Xa falas coma os de Marín"

"Oh; é que o marinheiro é moi apeghadiso mamae!"

Ai, veume deus a ver...

tres días en Álvarez Limeses cun tal Ulpiano

e saín queimado!

En Marín chamáronme "cascarilhero"

e eu encabreeime coma unha mona

e non me quedou outra que contraatacar:

-"Cascarilheros" son os de Pontevedra

- E logho ti?

- Eu non son tal

- Si, ti si es tal

- Non, eu non son tal

-Si, ti si es tal

- Eu son de Lourizán

Aí retiráronme o "alcunho", como din eles.

No trole ía Luciano o da lotería

Luciano non era gay, non

Luciano era sarasa e a moita honra

Nunca saíra do armario

tal vez porque nunca entrou.

Levaba axóuxeres nas botas.

O seu grito de guerra era:

"Ai que mexo por min!"

Bacilaba a homes, mulheres,

mozos, velhos, altos e baixos,

gordos, fracos, mediopensionistas

e militares sen graduación.

Era un progresista.

Non discriminaba a ninguén

por sexo, raza ou condición.

Paramos na Pastora. Subiu Sifó (o cura)

Tlin, tlin! "Sigue Graña; estamos completos"

Sifó tampouco pagou.

Eu non oagaba por ser filho de empregado,

Sifó non pagaba por ser un filho de...deus.

Decateime que na plataforma de atrás ía Balán:

"No te sueltes la melena a-á...!!"

Historias do velho TEP

Algún día escribireinas.

No Sartán, á dereita, a celulosa.

Só hai catro días que funciona e xa fede a morto.

Entre ela e os Praceres quedou un anaco de mar pequeno.

Un mar sempre verde

con illinhas flotantes de verdelho verde.

Só hai catro días que bufa

e, onde o verde, hai negro

e témpanos de escuma castanha onde o verdelho.

No negro hai milheiros de puntinhos escintilando con raios de plata.

Hai unha nena co narisinho apegado á ventaínha:

"Mira mamá: parecen estrellitas

en el cielo de la noche"

"Non son estrelinhas tal -atalho eu sabichón-

son peixes que aboian

e reflicten os raios do sol"

Unha voz anónima cortoume:

"Niño, habla bién!!" ( cantas veces os Balbinos do mundo aturamos esta lamentable frase, amigo

Neira que te fuches amodinho...en silencio. Sshss!...Durme Balbininho, durme )

E só leva catro días gomitando lodra..!!

E na plataforma, Balán:

"Espérame en el sielooo....Ladies and gentlemen, distinguidos viajeros: estamos en Vixide. A su izquierda, muertos humanos; a su derecha, muertos acuáticos

...cariñito adoraaado..."

Unha media ducia de peixeiras ocupan os asentos traseiros. Tapan o nariz e berran: "Hooó, como feede!!"

Que idioma máis rico o noso

que nos permite escolher entre

cheirar,

feder,

ulir

e recender!

Podes dicir que ule ou cheira ben ou mal

pero nunca que fede ben

nin que recende mal

E a celulosa, a puta celulosa

nunca uliu nin cheirou.

A celulosa sempre fedeu

a pozo negro...a crematorio.

E se isto non fora abondo, podes dicir que alcatrea!

Chego a Marín, baixo no Pitanxo

Tlin, tlin! "Sigue Graña..."

Chssss!, péchanse as portas

e o fedor non se apea

o fedor viaxa eternamente no trole...

...sen pagar.

E a derradeira melodía de Balán vaise esvaíndo:

"Bailar yo quiero el Dongo-Dongo

porque es un ritmo muy basilongo"

Historias do velho TEP...

Algún día escribireinas.

Paradoxa:

O trole; ecolóxico, entranhable, servicial e barato desapareceu.

A celulosa; insalubre, nociva, molesta e inmoral segue aí...

Algo falha neste mundo.

"O trole uniu Marín con Pontevedra; a celulosa separounos para sempre"