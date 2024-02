Correos abrirá o mércores de Cinza as súas oficinas de Pontevedra para atender o voto por correo

Este xoves 8 de febreiro termina o prazo oficial para solicitar votar por correo nas próximas eleccións autonómicas do día 18.

A partir de agora os solicitantes terán de prazo ata o vindeiro xoves 15 para depositar o seu voto nas oficinas de Correos, un trámite que podía verse dificultado polos habituais días festivos escollidos polos concellos durante o entroido.

No caso de Pontevedra, o Mércores de Cinza, día 14 de febreiro, será unha xornada festiva a nivel local, pero as oficinas de Correos abrirán igualmente.

Segundo confirmou o servizo postal, as tres oficinas da cidade (Rúa Oliva, Rúa Espincelo e Avenida de Lugo) abrirán as súas portas o mércores festivo para facilitar as xestións do voto por correo.

O horario extraordinario de atención ao público nestas oficinas durante o Mércores de Cinza será de 9.00 a 13.00 horas.