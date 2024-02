Rexenerar as rías galegas, a aposta de Pontón para frear a "perda brutal" na súa produtividade

A candidata do BNG á presidencia da Xunta de Galicia, Ana Pontón, comprometeuse este mércores para impulsar unha rexeneración integral das rías galegas para frear a "perda continuada e drástica" da súa produtividade.

"Comprométome a ser a presidenta que recupere o sector do mar e que dea á súa xente a confianza suficiente para saber que este sector vai ter futuro", asegurou Pontón tras reunirse na Illa de Arousa con profesionais do sector do mar.

A pesca debe seguir sendo, segundo a líder do BNG, unha actividade "clave" para a economía galega, polo que avanzou que esa rexeneración das rías impulsaríase na próxima lexislatura, xa que se trata dunha cuestión "fundamental" para a supervivencia do sector.

No últimos quince anos, segundo Ana Pontón, o sector do mar sufriu o "abandono" do PP, que só lles responde "con negacionismo persistente e recortando presupostos" a pesar de que dá traballo a máis de 64.000 persoas e supón o 4,8% do PIB galego.

Para facer fronte á "brutal" perda de produtividade, que afecta os bivalvos pero tamén ao mexillón, o percebe, o polbo ou os crustáceos, o BNG propoñerá un plan estratéxico de recuperación das rías, financiado con recursos propios e fondos europeos.

Ademais, entre outras medidas, Pontón citou a necesidade de regular o baleirado dos encoros para non prexudicar á produción das rías ou impulsar sementeiros públicos e mixtos, que permitan ter semente propia e garantir a subministración para especies autóctonas.

A iso sumou a creación dun consorcio científico de estudo e investigación para "saber que está a pasar nas nosas rías" e poder así, desde a Xunta de Galicia, "acertar nas decisións que temos que tomar" para combater a perda de produtividade.

A candidata do BNG tamén anunciou a creación dun seguro público que cubra as perdas eventuais de produción ou ampliar as axudas individuais ata alcanzar o salario mínimo para cada mariscador mentres non recupere o ritmo de traballo e de ingresos habitual.

A este respecto, Ana Pontón avanzou que reclamará ao Estado unha redución nas cotizacións á Seguridade Social para este colectivo, de forma que as mariscadoras poidan ter "rendas dignas", evitando que siga en aumento o abandono desta actividade.

Para a comercialización do produto que se extrae das rías galegas, Pontón propón crear unha sociedade mixta para a promoción e venda de peixe e marisco ou impulsar unha marca propia para que os consumidores identifiquen na etiquetaxe a súa orixe.

O programa de goberno do BNG inclúe tamén reforzar a colaboración coas denominacións de orixe protexidas e aumentar a promoción internacional dos produtos do mar.