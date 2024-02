Reindustrializar Galicia cunha "aposta decidida" pola ciencia e a tecnoloxía, o compromiso de Ana Pontón

Ana Pontón, tras reunirse con delegados sindicais en Vigo © EFE / Salvador Sas

No ecuador da campaña electoral, a candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón, quixo debullar as súas propostas en materia laboral que pasan, en todo caso, por un plan de reindustrialización que realice unha "aposta decidida" pola ciencia e a tecnoloxía.

"Un país sen industria está condenado a ser mero consumidor do que producen outros e carece de futuro", asegurou Pontón, que considera "prioritario" reflotar a industria galega.

Fronte ao "modelo de precariedade", con salarios baixos e peores condicións de traballo que deixa o PP, o BNG aposta pola calidade do emprego e unha economía baseada na ciencia e na innovación, "na que os mozos non se vexan obrigados a emigrar porque aquí non teñen oportunidades" e Galicia sexa capaz de atraer investimentos para crear riqueza e un futuro mellor.

A este respecto, o BNG propón un plan de fomento da actividade tecnolóxica e industrial para aumentar en seis puntos o peso da industria no PIB, ata chegar ao 23% do total, e crear doce mil empregos no período 2024-2030, especialmente en pequenas e medianas empresas.

Para o seu desenvolvemento, Ana Pontón ve fundamental o impulso da ciencia e a innovación e, neste sentido, a candidata avanzou que aumentará o gasto en I+D+i ata o 3% do PIB no 2030.

Pontón advertiu da necesidade de frear a deslocalización de empresas e avogou por facer de Galicia un territorio atractivo para o investimento a través, por exemplo, de máis solo industrial e trámites máis rápidos para que as empresas se poidan instalar aquí.

Ademais, anunciou que co BNG na Xunta as empresas que recibiron axudas públicas nos últimos oito anos e decidan marchar do país estarán obrigadas a devolver eses recursos, "porque non pode ser que os utilicen para o seu beneficio e logo deixen tirados os traballadores do país".

O programa nacionalista inclúe outras medidas como a creación do Innogal, un instituto público destinado a reter talento científico e promover a I+D+i.

Durante esta xornada, Ana Pontón tamén visitou Bueu, onde se comprometeu a apoiar a rexeneración da costa se logra gobernar en Galicia e impulsar proxectos que permitan aproveitar todo o potencial turístico da zona, entre os que destacou as melloras nos accesos ás praias.

Así, Pontón avanzou que un goberno do BNG activará un plan de recuperación e rexeneración das rías que inclúa a limpeza das praias, en colaboración cos concellos, os 365 días do ano.

Respecto da rexeneración do litoral, garantiu que apoiará o proxecto para a rexeneración da praia de Pescadoira e mostrou a súa determinación para mellorar a conservación da illa de Ons, onde prevé modificar a lei para que os residentes recuperen a titularidade das súas vivendas.