O Pontevedra 'convoca' a Marea Granate para o seu próximo desprazamento a Ourense

Por segunda vez esta tempada o Pontevedra Club de Fútbol lanzouse a organizar unha viaxe en autobús para os seus afeccionados.

En Zamora non puido chegar a concretarse ao non completarse as prazas dispoñibles, e agora o club granate volveo tentar pensando na visita que debe afrontar o sábado 9 de decembro (16.30 horas) ao campo do actual líder do campionato, o Ourense CF.

A convocatoria da 'Marea Granate' debe confirmarse agora cunha inscrición mínima de 50 afeccionados.

A proposta consiste nun desprazamento en autocar o propio sábado 9 de decembro, partindo ás 14.00 horas desde o Pavillón Municipal dos Deportes, cun custo de 25 euros (entrada incluída).

Os afeccionados poden anotarse ata as 12.00 horas do xoves 7 nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón.