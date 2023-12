Empate sen goles e pouco fútbol no derbi entre o Pontevedra e o líder Ourense CF

Partido entre Ourense CF e Pontevedra en Oira © Ourense CF Partido entre Ourense CF e Pontevedra en Oira © Pontevedra CF Partido entre Ourense CF e Pontevedra en Oira © Ourense CF Partido entre Ourense CF e Pontevedra en Oira © Ourense CF

Moita intensidade e pouco fútbol no derbi entre o Pontevedra CF e o líder Ourense CF. O equipo granate gozou das mellores ocasións do encontro pero os locais realizaron un bo traballo defensivo para rascar un empate que os mantén en primeira posición á espera do que faga o Zamora este domingo ante o Mariño de Luanco.

Por segunda semana consecutiva variou o once inicial Yago Iglesias, Dalisson pasou a ocupar o carril esquerdo en lugar de Chiqui, e Toño entrou no medio, á altura de Yelko.

Optou desta forma o técnico granate por xogar cunha liña defensiva alta e presionar a saída de balón rival para así buscar o máis rápido posible a portería. E así, aos dous minutos de xogo, a punto estivo de subir o 0-1 ao marcador. Facu Gallardo buscou cara atrás a Marqueta, pero o pase quedou curto e Rufo interceptouno. O ariete madrileño no seu caneo ao gardameta se escoró demasiado cara á dereita e mandou o balón ao lateral da rede.

E ata aí chegou o perigo do Pontevedra. O Ourense foise entoando aos poucos e protagonizou un par de chegadas sen perigo a área dun Edu Sousa que non tivo problemas para intervir. Mentres, na portería rival, Marqueta tampouco tiña traballo e vía como o xogo se disputaba na zona medular e a pelota mantíñase afastada da súa área.

Alcanzáronse así os últimos 10 minutos do primeiro tempo e, da nada, o partido quentouse. O colexiado amoestou a Andrada dar co cóbado na cara a Dalisson e, un minuto despois, foi Samu Mayo o que viu a amarela por unha falta no medio campo.

Co empate sen goles alcanzouse o descanso e foi o Pontevedra o que protagonizou o primeiro achegamento a portería rival cun disparo afastado de Toño que Marqueta atrapou en dous tempos.

Pasada a hora de xogo, Yago Iglesias decidiu mover ficha e dar entrada a Chiqui en lugar de Ángel Bastos, Dalisson pasou a ocupar a banda dereita por diante de Garay e o 11 a esquerda por diante de Álex González.

Con eses cambios pasou a monopolizar o Pontevedra as chegadas perigosas. Samu Mayo probou fortuna cun disparo de lonxe e pouco despois Chiqui, que recibiu en banda esquerda un envío de Mario Gómez, foise de dous defensores e conectou un bo disparo cruzado que detivo Marqueta.

Buscou o cadro granate a vitoria custe o que custe pero o partido xa entrara nos minutos críticos nos que o Ourense aproveitou para rabuñar uns poucos segundos cada vez que podía e fortalecer a súa zaga para asegurarse, polo menos, o empate.

Chegou así o encontro ao seu final, sen goles e con repartición de puntos para ambas as escuadras que se manteñen no alto da clasificación á espera do que faga o Zamora este domingo. O Ourense segue líder con 31 puntos, seguido do Pontevedra (segundo) e do Zamora (terceiro), ambos con 29.

OURENSE CF (0): Marqueta, Andrada, Manu Morgade, Prado, Facu Ballardo, Amin, Jerín (Daniel Portela, min. 87), Alberto Gil (Brais Penela, min. 71), Álex Gil (Gabri Palmás, min. 79), Fidalgo e Cristian Moreno.

PONTEVEDRA CF (0): Edu Sousa, Bastos (Chiqui, min. 63), Churre, Mario Gómez, Toño (Borja Domínguez, min. 75), Álex González, Rufo (Charly, min. 75), Yelko, Samu Mayo, Dalisson e Garay.

Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas, auxiliado en bandas por Fernando Luciano Ventura Verderico e Luis Miguel Díaz Rodríguez (Madrid). Amoestou a Andrada (36') e Facundo Ballardo (77') no Ourense e a Samu Mayo (38'), Mario Gómez (54') e Charly (89') no Pontevedra.

Incidencias: Partido da xornada 15 de liga en Segunda RFEF disputado no campo municipal de Oira. Ata alí desprazáronse 200 afeccionados granates.