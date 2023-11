Tere Abelleira recibe a insignia de ouro e brillantes da RFEF

Achégase o día de poder gozar en Pontevedra da Selección Española Absoluta campioa do Mundo, co encontro que disputará fronte a Italia o vindeiro venres 1 de decembro en Pasarón, pero mentres o combinado nacional non pon rumbo a Galicia, algo que fará o xoves, unha pontevedresa foi unha das protagonistas na segunda xornada de concentración en Las Rozas.

Teresa Abelleira, xunto a outras compañeiras de Selección, recibiu a insignia de ouro e brillantes da Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A centrocampista do Real Madrid recibiu este recoñecemento de mans do presidente da comisión xestora da RFEF, Pedro Rocha, por superar a cifra de 25 internacionalidades (suma xa 26 encontros con España).

Tamén recibiron a insignia Jenni Hermoso (107), Irene Paredes (99), Mariona Caldentey (64), Aitana Bomatí (58), Ivana Andrés (51), Esther González (43), Lucía García (41), Ona Batlle (40), Olga Carmona (34) e Athenea del Castillo (34).

Pola súa banda Fiamma Benítez recibiu o emblema de ouro da RFEF por debutar co combinado nacional e entregóuselle a Jenni Hermoso o Balón de Prata do Mundial

Tere terá a oportunidade de estrear distinción ademais no seu partido máis especial, o que xogará na súa cidade e cun cheo absoluto no Estadio Municipal de Pasarón.