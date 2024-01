VÍDEO.- Teresa Abelleira e Daniel Froiz agradecen o recoñecemento desde a distancia

Os condecorados cos premios Cidade de Pontevedra 2023, Teresa Abelleira como persoa física e Matriuska Producciones como persoa xurídica, non puideron trasladarse este sábado para recibir o recoñecemento en persoa durante o pleno de honra celebrado no Teatro Principal.

Nunca antes sucedera esta circunstancia en Pontevedra e, para compensalo, enviaron un vídeo de agradecemento, os dous en galego. Ademáis, durante a sesión plenaria, os irmáns de Teresa Abelleira e de Daniel Froiz, creador de Matriuska Producciones, leron un discurso no seu nome.

A futbolista pontevedresa campioa do mundo non pode acudir por atoparse en plena tempada co Real Madrid e manifestou no seu vídeo que lle fai "moita ilusión" recibir este recoñecemento, pois, para ela, "é un orgullo levar a miña terra polo mundo adiante".

"Síntome orgullosa de dicir que son dunha cidade coma Pontevedra", sinalou, e agradeceu ao Concello e ao xurado, "pola súa unanimidade" á hora de entregarlle o premio.

Ademáis de felicitar a Matriuska, Abelleira tamén recoñeceu que lle gustaría estar en Pontevedra para recibilo, pero que vai estar "moi ben representada" polo seu irmán, Tomás Abelleira.

Daniel Froiz atópase en Munich e no vídeo aproveitou para que saudaran tamén os seus fillos. Pola súa parte, tamén deu as grazas ao Concello e ao xurado pola súa escolla unánime e amosouse "moi contento" de recibir este recoñecemento, que entende como "un premio ao noso esforzo, á nosa tenacidade, a crer realmente que se podía facer cine dende Pontevedra, e levalo por todos os rincóns do planeta".

O responsable de Matriuska tamén está agradecido de que o recoñezan "na nosa casa, que moitas veces é o máis complexo" e recoñeceu que sente "moita morriña de Pontevedra", que segue a ser a sede da empresa e visita "cada vez que podo".

Confía Froiz en que Matriuska, que leva case 20 anos en Pontevedra, "siga outros tantos máis" e sinala que é para el un "pracer" compartir o premio con Teresa Abelleira, a quen "queremos especialmente na nosa familia" e "consideramos un referente incrible no deporte, e tamén a nivel social".