EN IMAXES.- Pasarón vibra coas campioas do Mundo nunha cita para a historia

Foi empezar a rodar o balón sobre o céspede do Estadio Municipal de Pasarón e todas as polémicas quedaron nun segundo plano.

Era unha noite a deste venres 1 de decembro para gozar, e vaia se o fixo o público presente nunha auténtica festa do fútbol feminino pontevedrés, galego e español.

Miles de nenas dos clubs galegos e tamén todos os afeccionados que buscaron con insistencia unha entrada divertíronse nunha cita para a historia, vendo en directo ás campioas do Mundo.

No medio dun ambiente espectacular, España logrou clasificarse para a fase final da Liga de Nacións e achegarse aos Xogos Olímpicos, e Pontevedra mostrou a súa mellor cara nunha fría noite no atmosférico pero cálida nos ánimos e aclamacións cara ás futbolistas.

Todas as miradas, iso si, centrábanse na heroína local, unha Tere Abelleira que non ten (aínda) balón de ouro como compañeiras de Selección como Alexia (ausente) ou Aitana pero que é xa un espello para toda unha xeración de xóvenes deportistas pontevedresas.

Pouco importaba ata o resultado. Todo era máis redondo co marcador a favor tras o gol de Athenea no primeiro tempo , pero nin a remontada italiana no segundo acto embazou a xornada, sobre todo porque no deportivo España logrou igualmente o seu obxectivo. Só faltou como guinda un gol de Tere, e só o traveseiro impediuno.