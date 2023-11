Tere Abelleira e a súa estrea en Pasarón con España: "Creo que será un día inesquecible"

Tere Abelleira, no adestramento da Selección Española en Cambados © Mónica Patxot Rolda de prensa de Tere Abelleira antes do adestramento da Selección Española en Cambados © Mónica Patxot

Tere Abelleira foi a auténtica protagonista este xoves da primeira xornada da Selección Española nas Rías Baixas, e é que a pontevedresa foi a xogadora encargada de comparecer na rolda de prensa previa oficial do encontro entre España e italia xunto á seleccionadora Montse Tomé.

Desde o campo de Burgáns, en Cambados, onde tivo que trasladarse a sesión para preservar o estado do céspede de Pasarón, Tere recoñeceu estar "moi contenta e moi feliz" por poder xogar coa Selección campioa do Mundo na súa casa.

"Nunca xoguei en Pasarón, ao final velo moi afastado porque non hai un equipo feminino que xogue nese estadio, por so ter a oportunidade de facelo coa Selección sendo recentemente campioas do mundo é algo incrible e creo que será un día inesquecible", asegurou a centrocampista do Real Madrid.

"Espero gozalo", explicou Abelleira a preguntas dos xornalistas afirmando que "a verdade é que será bonito mirar á bancada e ver tanta cara coñecida", porque "a miña familia vai estar aí, amigas coas que empecei a xogar ao fútbol, coas que sempre confiaron en min, e estou pendente que vaian os meus adestradores da base que me fai ilusión".

Tamén será un día moi especial para todas esas nenas que soñan agora con ser futbolistas profesionais. "Creo que para elas vai ser un momento ilusionante. Xa empezan a ter referentes femininos, campioas do mundo, e verse aí reflectidas espero que lles de como ese plus para seguir crecendo, formándose e gozar do camiño. Oxalá dentro duns anos poida vir eu a velas a elas", sinalou a pontevedresa.

En canto ao partido, no que España pode selar o seu pase ás semifinais da UEFA Women's Nations League, e quedar desa forma a só un partido de clasificarse para os Xogos Olímpicos, "ao equipo véxoo ben, estamos moi motivadas porque podemos conseguir un gran obxectivo e espero que as cousas saian ben", declarou Tere, toda unha veterana xa a pesar da súa mocidade na Selección Española Absoluta.