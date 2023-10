Golpe de autoridade do Pontevedra con exhibición e goleada en Zamora (0-4)

Partido entre Zamora e Pontevedra © Pontevedra CF

O liderado está cada vez máis preto para o Pontevedra Club de Fútbol, que alá por onde vai fai unha exhibición de xogo e pegada e xa está a só catro puntos do primeiro posto.

A súa vítima esta fin de semana foi precisamente o líder Zamora, que chegaba invicto á cita e con cero goles en contra, pero sucumbiu ante o máximo goleador da categoría, que apenas sufriu para dar un golpe de autoridade e golear por 0-4.

Sabían os granates que ninguén conseguira marcar no Ruta de la Plata e saíron ao verde tenteando ao seu rival e mesmo un pouco nerviosos, incapaces de dar tres pases seguidos mentres o Zamora levaba o partido ao seu terreo aínda que sen velocidade de circulación.

Pero co paso dos minutos, o Pontevedra foise sentindo máis cómodo e avisaba aos 10 minutos de xogo cunha falta directa botada por Dalisson, que buscou o pau curto tentando sorprender ao porteiro, pero o seu disparo deu no pau.

E foi pouco antes de alcanzar o cuarto de hora cando chegou unha das xogadas decisivas. Samu Mayo roubou a carteira ao seu rival, abriu á dereita a Bastos e centro ao momento de penalti, onde apareceu Yelko desde segunda liña para realizar unha maxistral volea coa que non só adiantou ao equipo granate, senón que rompeu a imbatibilidade do líder Zamora. O máis difícil xa estaba feito.

Non coñecía a derrota o conxunto local, pero estaba a verse superado polo Pontevedra en todas as facetas de xogo. E aínda por riba, tras unha rápida transición ofensiva, os de Lérez subiron subiu o segundo no luminoso por medio de Dalisson, que recibiu dentro da área pequena e só tivo que empuxala ao interior da rede.

O equipo de Yago Iglesias tiña fame de gol e antes de alcanzar o descanso puido marcar o terceiro, pero o remate atopouse co interior da madeira da portería defendida por Fermín.

Saíron os granates con moita intensidade dos vestiarios, avisando aos 35 segundos cun disparo de Álex González que se foi por arriba por moi pouco.

Pero o Zamora estaba obrigado a reaccionar e o Pontevedra empezou a cometer pequenas imprecisións que acabaron en susto. Primeiro Pito Camacho rematou en área pequena na que era a primeira ocasión clara dos locais, e pouco despois, nunha segunda acción tras un saque de esquina, Morais armou un potente disparo afastado que Edu Sousa, providencial, enviou a córner.

E pouco tardou o equipo pontevedrés en demostrar por que son o equipo máis goleador da categoría. Chiqui subiu por banda esquerda e centrou raso atrás a Rufo, que aproveitou un desaxuste defensivo para rematar completamente só e bater a Fermín, que nada puido facer para evitar o terceiro tanto do encontro.

Co partido xa controlado, o Pontevedra relaxouse e regalou unha xogada de perigo ao rival. Non houbo entendemento entre a defensa granate, e o cadro local tivo o 1-3, pero Churre baixo paus salvou o gol do Zamora.

E dun posible 1-3 chegou o 0-4. Álex González, que non se quería quedar sen anotar, apareceu no pico da área, desfíxose dos seus rivais e cando puido rebentou o coiro para asinar un gol marca da casa e sentenciar por completo ao equipo local, dando un golpe encima para reducir distancias e colocarse a catro puntos do primeiro posto.

ZAMORA CF (0): Fermín, Bolo, Pito Camacho (Baldrich, min. 72), Ramos, Mancebo (Etxaburu, min. 71), Moura (Parra, min. 77), Theo (Luis Rivas, min. 45), Jesús Muñoz, Víctor López, Joel Priego (Dani Hernández, min. 71) e Castañeda.

PONTEVEDRA CF (4): Edu Sousa, Ángel Bastos (min. 87, Jaichenco), Churre, Mario Gómez, Álex González, Rufo, Yelko (min. 87, Charly), Chiqui, Samu Mayo, Dalisson (Toño, min. 73) e Garay.

Goles: 0-1, min. 14, Yelko Pino. 0-2, min. 35, Dalisson. 0-3, min. 66, Rufo. 0-4, min. 85, Álex González.

Incidencias: Partido entre Zamora CF e Pontevedra CF correspondente á xornada 7 de Segunda RFEF disputado no Estadio Ruta de la Plata.