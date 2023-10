Oier Calvillo, de rescindir no Pontevedra á liga universitaria norteamericana: "Sempre quixen vir a USA"

Oier Calvillo, nun partido co equipo universitario Barry University Buccaneers © Barry University Athletics

O pasado verán, a só 24 horas de iniciar a pretemporada, o Pontevedra Club de Fútbol anunciou que Oier Calvillo desvinculábase da entidade "de mutuo acordo", despois de tres cursos defendendo a elástica granate e só uns meses despois de prolongar o seu contrato antes de saír cedido ao Calahorra.

O extremo guipuscoano, aos seus 26 anos e tras competir nas canteiras de Real Sociedade e Osasuna ademais de en o club de Pasarón, decidira emprender unha nova aventura priorizando a súa formación académica. Facíao ademais saltando o charco ata Miami, para enrolanrse na Barry University, cuxo programa deportivo compite na segunda división da NCAA. Cos 'Buccaneers', como se coñece ao seu novo equipo, disputou xa desde o inicio de curso 11 partidos, nos que anotou tres goles e repartiu seis asistencias.

Non foi en todo caso unha decisión sinxela, aínda que si se desencadeou todo moi rápido. "É unha das cuestións á que lle dou voltas todos o días, hai momentos nos que che sentes baleiro deixando o estilo de vida co que estás a convivir tantos anos e deixalo de maneira voluntaria fai que os días que as cousas non van ben, a culpa cara a un mesmo aparece, pero teño que dicir que o Pontevedra foi moi comprensible e portouse moi ben comigo, respectando en todo momento a miña decisión, quero agradecer a súa postura. O máis fácil para min sería seguir na dinámica de ser xogador e andar de aquí cara alá pero a decisión tomada foi en base a varios criterios e entre eles está a formación, para poder finalizar a miña carreira de psicoloxía pero tamén para levar a cabo un proxecto de consultoría relacionado co coaching e o fortalecemento da mente e a cooperación nas academias e equipos de aquí, que o lidera Julen Ortiz de Murua", explica a PontevedraViva o ex-xogador granate.

Ademais a experiencia permítelle coñecer un novo país, e nese sentido "sempre quixen vir a USA para poder aprender outro idioma, a cultura e a mentalidade de aquí", cos seus puntos fortes e os seus puntos débiles. No positivo, "unha das cousas que máis me gustan de aquí, é a naturalidade coa que aceptan e afrontan os cambios, sen dramatizar da maneira que o facemos en España. Tamén me gusta o concepto e como desenvolven networking e as oportunidades que se crean". Iso si, en Estados Unidos "vexo que ao ser unha sociedade un tanto individualista, a xente funciona baseándose máis nos intereses máis aló do altruísmo e a xenerosidade de aí".

"Por suposto que sigo ao Pontevedra, para min é como a miña segunda casa e alégrome moito de que a pesar do inicio que tivo, a cousa estea a ir ben"

O complicado é pasar de vivir case ao 100% para o fútbol, como facía en Pontevedra, a compaxinar o deporte e os estudos. "Agora a cousa está a ir moi ben pero como é normal en todas as persoas ao principio necesitei como unhas tres semanas para adaptarme ao clima, que é moi diferente, tropical, e tanto o soccer como as obrigacións da Universidade si que son algo diferentes", sinala Oier.

En canto ao Pontevedra, a distancia non impide que siga as evolucións dos seus ex-compañeiros aínda que "menos do que me gustaría xa que o cambio horario e o que esteamos en tempada, con dous partidos por semana, fai que non poida ver os partidos, pero por suposto que sigo ao Pontevedra, para min é como a miña segunda casa e alégrome moito de que a pesar do inicio que tivo, a cousa estea a ir ben. Estou en constante contacto con Álex, e cando falamos un dos temas adoita ser que tal vai o club, pero ao ser o meu amigo, adoitamos falar doutros moitos temas. A verdade que teño moi bos amigos aí cos que non teño o contacto que me gustaría xa que son un desastre nese aspecto, algo que debería de mellorar", recoñece.

A súa aventura en Miami coincidiu ademais coa explosión do 'soccer' coa chegada de Leo Messi á liga. "Non fai falta mirar máis aló que se deu un crecemento de preto dun 200% nas entradas e pases de tempada para ver o Inter de Miami, o simple feito de que Messi estea aquí está a xerar un impacto de maneira transversal", recoñece mirando ademais cara aos grandes eventos de fútbol previstos nos próximos anos no país como a Copa América de 2024 ou o Mundial de 2026.

De feito por aí pode ir o seu futuro unha vez conclúa os estudos, xa que "temos visto que o soccer é un mercado emerxente onde se darán moitas oportunidades e haberá un crecemento exponencial", polo que a súa intención é "tratar de posicionarnos con tempo" co proxecto de consultoría relacionado co coaching que pretende impulsar desde "a miña experiencia persoal en relación ao fútbol e que practicamente a todos os xogadores pasounos. O tema das dificultades mentais e nas contornas tan esixentes nos que nos desenvolvemos como futbolistas e como persoas nas academias de fútbol. Eu persoalmente a pesar de todo o potencial que tiña como xogador, non tiven en ningún momento a ninguén que me comprendese, me acompañase e me botase unha man para xestionar os temas relacionados coa sobre esixencia, a frustración, o medo ao fracaso… Dada esta deficiencia que existe na industria do fútbol formativo e profesional, este proxecto está orientado á resolución dese défict, esta parte mental que tan importante dise que é pero que non se traballa como cómpre".

Trátase, explica Oier, dun proxecto baseado no modelo ORMUR que "trata de formar aos adestradores como pedagógos", así como ofrecer ferramentas aos xogadores para a xestión das súas emocións e tamén apoio psicolóxico.

A idea é despregar a proposta por academias e equipos de alto rendemento de Estados Unidos, ademais de por universidades como a súa, na que xa están a traballar. Quen sabe se este proxecto poderalle traer de novo no futuro ata a Boa Vila. O tempo dirao.