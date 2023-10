Á procura de entradas escondidas para ver o Poio Pescamar

O Poio Pescamar quere despegar definitivamente esta tempada, e para animar á asistencia de afeccionados ao pavillón da Seca propuxo un divertido xogo aos seus seguidores.

O club conserveiro esconderá para o encontro do próximo sábado (18.30 horas) fronte ao Rayo Majadahonda unha entrada dobre nalgún lugar do municipio ou dos arredores.

Trátase dunha iniciativa que se pretende repetir nas próximas xornadas.

As normas son sinxelas. Cada martes publicarase unha pista nas redes sociais da entidade sobre o paradoiro das invitacións, e quen as atope deberá gravar un vídeo recollendo o botín, ser seguidor do Poio Pescamar en redes sociais e mercionar ao club no momento de compartir o seu vídeo.

Desta forma poderase asistir en directo ao segundo encontro na casa da tempada, na que as vermellas buscarán dar continuidade ao triunfo en Móstoles da pasada fin de semana.