Goleada do Marín Futsal o Leganés para recuperar sensacións (5-0)

Partido de liga entre Marín Futsal e Leganés na Raña © Cristina Saiz

Despois de dúas xornadas sen coñecer a vitoria o Marín Futsal recuperou sensacións diante da súa afección con goleada por 5-0 ao Leganés nun partido que dominou de principio a fin.

De feito, o cadro marinense fíxose coa batuta nada máis comezar o encontro, sendo dono do balón e da construción do xogo tentando atopar ocos entre a zaga dun conxunto pepinero ao que lle duraba moi pouco o balón nos pés.

E avisou moi pronto o Marín Futsal. No minuto catro, Lysa tivo unha dobre oportunidade tras un roubo en primeira liña, Moni parou de socato e na segunda xogada a xogadora marinense disparou desviado por moi pouco.

Pero cinco minutos despois nada puido facer a gardameta visitante e dun posible 0-1 chegouse ao 1-0. O Leganés sacou de esquina, Patri detivo e levantou a cabeza. Viu a Débora en longo, correu a banda esquerda e de tiro cruzado adiantou ao seu equipo.

Tras o tanto entrou o partido nun correcalles, pero as que golpearon de novo foron as marinenses, que roubaron en campo propio e enviaron en longo a Lysa, que que coou o esférico entre as pernas de Moni para facer o 2-0 e ampliar a vantaxe do seu equipo.

Despois do paso polos vestiarios o Marín seguiu dominando mentres o Leganés non era capaz de chegar con perigo a área rival.

E así, á media hora de xogo, chegou o terceiro gol local tras un novo roubo en campo propio e a súa posterior transición. Café fíxose co balón, cedeu ao segundo pau a María e esta anotou o gol da tranquilidade.

O Leganés estaba moi tocado e Ramiro Díaz aproveitou a situación para atacar con cinco xogadoras e deixar completamente noqueado ao seu rival. Nun saque de esquina saque de esquina Lysa subiu o cuarto ao marcador e a falta de tres minutos Carolina Pedreira sentenciou anotando o 5-0.