O Marín Futsal estrélase ante o recentemente ascendido Torcal (2-1)

A estrea ligueira fóra de casa non foi como esperaba o Marín Futsal, que foi incapaz de superar ao recentemente ascendido Atlético Torcal.

Querían ambos os equipos conseguir o seu primeiros tres puntos para a súa marcadora e esquecerse das derrotas da primeira xornada de liga na que as de Málaga encaixaron unha dura goleada por 7-1 ante o Futsal Alcantarilla e as marinenses por 1-3 contra o Roldán.

En canto ao partido deste sábado, tardou en chegar o gol e só África, no minuto 14 de xogo, lograba inclinar a balanza a favor do cadro local.

Co 1-0 chegouse ao descanso e as de Ramiro Díaz tentaron a igualada, que chegou alcanzada a media hora de xogo por medio da portuguesa Débora Lavrador.

Entrou o encontro nos últimos instantes. O técnico marinense optou polo xogo de cinco en busca do segundo tanto, deixou a portería baleira e o Torcal tentou marcar tras un roubo de balón. Con todo, Ana Cunha, un dos reforzos de verán do Marín Futsal, suxeitou á xogadora contraria sen intención de xogar o esférico e evitando unha ocasión manifesta de gol, viu tarxeta vermella e o cadro local aproveitouno para noquear por completo ao seu rival e tranformar por medio de Eva González o 2-1 co que se alcanzou o bocinazo final.

ATLÉTICO TORCAL (2): Valeria Gálvez, Cristina Sánchez, Eva González, Iuliia Forsiuj e Kseniia Hrytsenko. Tamén xogaron Paula Escobar, África Lozano, Alejandra Rochel, Chikage Kichibayashi, Ana Nuria Gómez, Raquel Barea e Sara Martínez.

MARÍN FUTSAL (1): Arruti, Carolina Bravo, Carolina Oliveira, Ana Cunha e Mayara. Tamén xogaron María Estévez, Adriana García, Débora, Café, Ana Rosado, Lysa Gómez e Inés Mayán.

Goles: 1-0, min 14, África. 1-1, min. 29, Débora Lavrador. 2-1, min. 38, Eva González.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 2 disputado no Polideportivo Guadaljaire. O cadro arbitral amoestou a Kseniia Hrytsenko, Eva González e a Víctor Quintero, do Torcal, e a Carolina Pedreira e Carolina Bravo no Marín Futsal. Viu tarxeta vermella Ana Cunha.