Adeus a unha lenda: falece José Luis Torrado 'O Bruxo' aos 87 anos

Homenaxe do Comité Olímpico Español a José Luis Torrado © PontevedraViva O Atlético Estación homenaxea a Jose Luís Torrado, O Bruxo, e á súa muller e expresidenta da entidade, Rosa © PontevedraViva

Nacido en Mugardos pero pontevedrés de adopción e convicción, José Luis Torrado Casal, coñecido mundialmente como O Bruxo, faleceu aos 87 anos, a primeiras horas da tarde deste sábado en Pontevedra, cidade á que chegou con 19 anos para forxar unha lenda no deporte local e nacional, e unha figura inesquecible na recuperación deportiva a nivel mundial.

Torrado chegou a Pontevedra moi novo para ter a oportunidade de practicar a súa paixón do atletismo. Foi campión de España de 400 metros en 1957 e campión galego de 400 metros, catro veces (1954, 1957, 1958 e 1960), e unha máis de 200 metros, en 1958.

Pero sería como recuperador deportivo onde 'O Bruxo' alcanzaría unha ben gañada fama polo seu bo facer e a súa entrega. Polas súas mans milagrosas pasaron non só miles de deportistas de numerosas nacionalidades, importantes figuras de distintas disciplinas, senón tamén personalidades e políticos de fama e renome mundial.

Atrás deixa innumerables amigos e pacientes recuperados e agradecidos, tras toda unha vida dedicada ao deporte e á recuperación, que lle converteu nunha personalidade non só a nivel local, senón tamén nacional e internacional, recibindo numerosos recoñecementos e premios, como a homenaxe que o 12 de xaneiro de 2019 recibiu por parte do Comité Olímpico Español (COE), e que estivo presidido polo presidente do COE, Alejandro Blanco.

Torrado, foi igualmente recoñecido en 2017 polo Comité Olímpico Mexicano, país no que debutou nunha cita olímpica no 1968 como preparador do equipo nacional español de atletismo, sendo aquel o primeiro dos cinco Xogos Olímpicos nos que participou activamente (Múnic 72, Seúl 88, Barcelona 92 e Atlanta en 1996). 'Ou Bruxo' tivo ademais a honra de ser un dos relevistas do facho de Barcelona 92.

Por suposto, Pontevedra, C.F. e S.D. Teucro tiveron a Torrado nas súas filas como recuperador, ademais da selección española de baloncesto, a olímpica de boxeo, OAR Ferrol, Zaragoza e moitos máis.

Xenio e figura, José Luis Torrado visitaba PontevedraViva Radio o 15 de novembro de 2017 e expresábase coa naturalidade e proximidade que sempre levou por bandeira no programa Cara a Cara, coa nosa compañeira Marisa Ciordia.

Nunha das súas últimas aparicións públicas, 'O Bruxo" xunto coa súa muller, Rosa, recibiron o sentido e próxima homenaxe de exxogadores do club local Atlético Estación, do que Rosa foi presidenta e Torrado incondicional colaborador.

A súa traxectoria, tras a súa xubilación hai xa uns anos, ten continuidade no seu centro de recuperación, agora rexentado polos seus fillos, en Campolongo, creando escola de bo facer persoal e profesional.

O funeral polo seu eterno descanso terá lugar o vindeiro luns, día 17, ás 18:00 horas, na Igrexa parroquial de San José de Campolongo, mentres que a capela ardente instalarase na Sala 1 do Tanatorio Pontevedra-San Marcos.