José Luis Torrado "O Bruxo", o lexendario recuperador deportivo, dixo adeus no 2023

2023 péchase coa despedida de diversas persoas de relevancia no marco político, institucional, social, sanitario e deportivo nas Rías Baixas.

Entre todas estas marchas destaca a de José Luis Torrado, coñecido popularmente polo alcume de "O Bruxo". O recuperador deportivo falecía o sábado 15 de xullo en Pontevedra aos 88 anos. A súa fama internacional deste home milagroso nado en Mugardos, pero pontevedrés de adopción e convicción, debíase ás súas prodixiosas mans polas que pasaron miles de deportistas e importantes personalidades de distintos ámbitos. Apaixonado do atletismo foi un dos relevistas do facho dos Xogos Olímpicos de Barcelona 92, como recolle Ramiro Espiño na información do seu falecemento citando momentos da súa ampla traxectoria deportiva e profesional.

Foi despedido no cemiterio de San Mauro cunha celebración relixiosa na Igrexa de San José de Campolongo, á que asistiron numerosas personalidades do mundo do deporte.

Outra das persoas que nos deixaba este ano vinculada ao mundo do deporte, entre outras facetas, foi Ricardo Mirón, o empresario que liderou Construcións Casas Novas exerceu durante anos como presidente da Cámara de Comercio de Pontevedra e ocupou o cargo de vicepresidente do Pontevedra Club de Fútbol na etapa en que o seu irmán Nino Mirón presidiu a entidade granate. Falecía en Oviedo o 31 de maio.

O club pontevedrés tamén lamentou o deceso do ex xogador Luis Márquez, aos 51 anos. Foi un histórico do Real Club Betis Balompié, que militou nas filas do equipo pontevedrés.

Mari Luz Fernández, representante do movemento veciñal ao exercer como presidenta da Federación de asociacións veciñais Boa Vila e presidenta da asociación de veciños San Bartolomé Centro, perdía a vida aos 74 anos no mes de xullo.

Outra persoa moi coñecida polo seu importante labor social que se ía neste 2024 foi o pai Gonzalo, responsable do Comedor de San Francisco. Dicía adeus en marzo aos 89 anos.

NENÉ BARRAL

Un histórico da política na provincia, Nené Barral tamén falecía, como consecuencia dunha enfermidade, aos 79 anos en novembro deste 2023.

Foi alcalde da localidade pontevedresa de Ribadumia entre 1983, con Alianza Popular, e 2001, xa co PP. Ese ano dimitiu tras ser relacionado por un alixo de 400.000 paquetes de tabaco Magnum incautado no Porto de Vigo.

Estaba a ser xulgado na Audiencia de Pontevedra por unha causa aberta contra el por contrabando de tabaco, suborno e asociación ilícita, como relata Natalia Puga na información sobre a súa perda.

Outro alcalde histórico, Fidel Rodríguez Toubes, que foi ademais xogador do Pontevedra C.F., un dos heroes do mítico ascenso da Puentecilla a Segunda División no ano 1960, tamén se marchaba aos 88 anos, no mes de agosto deste 2023.

Foi durante cinco mandatos alcalde de Ponte Caldelas, ata que en 2002 un problema de saúde apartoulle do bastón de mando.

A afección do Arousa S.C. tamén choraba este ano a perda do directivo José Luis Romero do mesmo xeito que Marín a desaparición da alma máter do Ancorad'Ouro FS, Moncho Vázquez. O CAB Pontevedra sufría, pola súa banda, a perda do adestrador Carlos Casqueiro aos 51 anos.

A escena musical pontevedresa sufriu dolorasemente o adeus do artista Dany Moure, aos 44 anos, do mesmo xeito que o colectivo farmacéutico lamentaba a morte de Alba Soutelo, presidenta do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra desde o ano 2009.

Outra persoa moi coñecida relacionada co mundo sanitario, Javier Mareque Abad, doutor traumatólogo en Pontevedra, falecía aos 81 anos neste mes de decembro. E o empresario Eugenio Vidal Santos era lembrado en Sanxenxo e tamén en Pontevedra onde fundou Casa Román. Morría con 91 anos.

O 2023 tamén se converteu nun ano tráxico na Brilat coa morte do soldado Iván Mejuto Rodríguez e do sarxento Raúl Molina Descalzo, como consecuencia dun accidente de tráfico en Soria o 19 de outubro cando regresaban do exercicio Gamma Azor 23, en Zaragoza. Ambos foron homenaxeados na Base Xeneral Morillo en Figueirido.