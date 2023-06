Antía Jácome e Pablo Graña, campións de Europa en C-2 200 mixto

Segunda medalla para Antía Jácome no peche dos Xogos Europeos que se disputaron ao longo desta semana en Cracovia.

Tras a prata conseguida con María Corbera no C-2 500 metros, este sábado proclamouse campioa de Europa xunto ao padeeiro do Náutico Rodeira Pablo Graña.

A dupla formada os galegos, colgouse a medalla de ouro no C-2 200 mixto tras un sprint decisivo. Pararon o cronómetro nun tempo de 39.413, seguidos dos polacos (40.601) e dos alemáns (40.697), segundos e terceiros, respectivamente.

Tanto Jácome como Graña admitiron estar "súper contentos" polo papel realizado nestes Xogos Europeos, nos que se levaron dúas medallas cada un.

Con este metal, España alcanzou as sete medallas en piragüismo en esprint, dous delas douradas, e situouse á fronte do medalleiro xeral con 20 preseas, 10 de ouro, por diante de Italia e Ucraína.

Pola súa banda, Adrián Sieiro non puido pasar do sexto posto na final do C-1 500 metros tras parar o cronómetro nun tempo de 1:47.344.

O podio formárono o ruso Martin Fuksa (1:45.462), o romanés Catalin Chirila (1:46.340) e o moldavo Serghei Tarnovschi (1:46.460).