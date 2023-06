As vitorias do Naval e o Ciudad confirman o dominio do piragüismo pontevedrés no campionato autonómico

O K4 do Club Naval consegue o ouro no campionato galego de piragüismo © Fegapi

O Campionato Galego Sprint Senior 2023 de piragüismo celebrouse esta fin de semana no Complexo Deportivo David Cal de Verducido. A competición reuniu aos mellores padeeiros da categoría senior, que disputaron as probas de 1000, 500 e 200 metros.

Na clasificación xeral por equipos masculina, o Naval de Pontevedra alzouse coa vitoria obtendo un total de 335 puntos, seguido de preto polo Piragüismo As Torres con 253 puntos. En terceiro lugar, situouse o Piragüismo Rías Baixas con 230 puntos.

Doutra banda, na clasificación xeral por equipos feminina, a E.P Ciudad de Pontevedra destacouse ao obter 246 puntos, seguido polo Kaiak Tudense con 162 puntos, e, en terceiro lugar, o Piragüismo Rías Baixas con 161 puntos.

En canto aos resultados individuais, na categoría Home senior C1 1000 metros, Fernando Busto do As Torres Romaría Viquinga levou o ouro, seguido por Pedro Torrado, tamén do As Torres Romaría Viquinga, en segundo lugar, e Yeray García do Piragüismo Illa de Arousa en terceiro lugar.

Na categoría Home Sub-23 C1 1000 metros, Mateo Muiños do As Torres Romaría Viquinga coroouse como gañador, seguido por Diego Piñeiro do E.P Ciudad de Pontevedra sería segundo, e Carlos Picón do Náutico O Muiño terceiro.

Na competición de Muller senior K1 500 metros, Lucía Soutelo do Kaiak Tudense gañouse a proba, seguida pola súa compañeira de equipo Carmen Varela e Raquel Da Costa do Piragüismo Rías Baixas.

Na categoría Muller Sub-23 K1 500 metros, Airoa Irazu do Cidade de Lugo levou o triunfo, seguida por Carla Fernández do Ría de Betanzos e Carmen Devesa do Kaiak Tudense.

Na categoría Muller senior C1 200 metros, Cristina Soutelo do Kaiak Tudense alcanzou o primeiro posto, completaron o podio Antía Romero do Piragüismo Rías Baixas en segundo lugar, e Jenifer Casal do E.P. Ciudad de Pontevedra en terceiro posto.

Na regata feminina de paracanoe K1 200 metros, Xoana Raimúndez do Piragüismo Vilaboa foi primeira e María Cousillas do Fluvial Avión segunda.

Nas probas masculinas, Matías Otero do Kaiak Tudense consagrouse como o gañador no en K1 1000 metros, seguido por Antonio Palmas do Piragüismo Vilaboa, e Jose Barreiro do As Torres Romaría Viquinga.

A proba de K1 1000 metros Sub-23, gañouna Manuel Rivas do Naval de Pontevedra, Joaquín Iglesias do Piragüismo Rías Baixas foi segundo, e Ramón Fernández do Cidade de Lugo terceiro.

Marcos Terzado do Piragüismo Vilaboa levou o ouro na proba senior paracanoe K1 200 metros, Nicolás Martínez do Fluvial de Lugo sería prata e Celso Martínez do Piragüismo Vilaboa bronce.

Na final de Home senior C2 500 metros, a dupla conformada por Fernando Busto e Pedro Torrado do As Torres Romaría Viquinga impúxose na liña de meta, segundos serían Luís Guerra e Eduyn Labarca do Fluvial de Lugo e Yoel Becerra xunto a Pablo Álvarez do Náutico Rodeira acabaron terceiros.

Noa Conde e María Villaverde do E.P. Ciudad de Pontevedra gañaron a regata de C2 500 metros, acompañáronas no podio as súas compañeiras Rosana Simón e Jenifer Casal do E. P. Ciudad de Pontevedra e Yaiza España xunto a Antía Romero do Piragüismo Rías Baixas en terceiro lugar.

A final K2 500 metros, gañouna a parella do Piragüismo Verducido de Carme Devesa e Antía Landeira, Noelia Moledo e María Reguera do Club de Mar Ría de Aldán ocuparon o segundo caixón do podio e Cristina Expósito e Adriana Quevedo do E.P. Ciudad de Pontevedra o terceiro

Na final masculina, Sebastián Delgado e Matías Otero do Kaiak Tudense levaron a vitoria, seguidos por Antonio Palmás e Diego Castro do Piragüismo Vilaboa en segundo lugar, e David dá Rocha xunto a Rubén Millán do Kaiak Tudense foron terceiros.

Nas finais de K4 500 metros feminina, o Kaiak Tudense levou a vitoria, por diante do Club de Mar Ría de Aldán e o Piragüismo Cidade de Lugo.

Na final de C4 500 metros, o Piragüismo Poio levou o primeiro lugar, seguido polo Piragüismo Rías Baixas e o E.P. Ciudad de Pontevedra en terceiro lugar.

Por último, na final de home K4 500 metros, o Naval de Pontevedra levou a medalla de ouro, o Ría de Betanzos a prata, e o Club de Mar Ría de Aldán o bronce.

Ademais, levou a cabo a competencia de K2 Mixto, na cal Matías Otero, xunto a Carmen Villar do Kaiak Tudense, foron os vencedores. En segundo lugar, quedaron Diego Fernández e Carla Fernández do Ría de Betanzos, mentres que en terceiro lugar situáronse María Reguera e Marcos Pérez do Ría de Aldán.