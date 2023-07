Adrián Sieiro consegue o ouro e o pase para o mundial na apertura do Campionato de España de Piragüismo Sprint

Adrián Sieiro proclámase campión de España en C1-500 en Verducido e clasifícase para o mundial de Alemaña © Real Federación Española de Piragüismo

A actividade non cesa no complexo deportivo David Cal do Pontillón do Castro. Se este xoves o encoro de Verducido acollía os selectivos nacionais para o Mundial de piragüismo sprint, este venres no mesmo escenario comezou o campionato de España desta disciplina e terminará este domingo.

Un total de 700 deportistas competirán ao longo destes tres días na pista de regatas pontevedresa, entre eles estarán boa parte dos mellores canoístas e kayakistas de Galicia e do resto de España.

Un deles é Adrián Sieiro, que esta mañá de venres impúxose con claridade na final do C1-500 selando o seu pase para o campionato do mundo que se celebrará na cidade alemá de Duisburg a finais de agosto.

O padeeiro do Náutico O Muíño de Ribadumia, impúxose aos canoístas do Ciudad de Pontevedra Martín Jácome e Pablo Crespo, que completaron o podio certificando o dominio da armada pontevedresa nesta disciplina.

Precisamente, Pablo Crespo demostrou estar nun estado de forma excepcional conquistando de novo a vitoria na final do C1-1000, algo que xa conseguira no selectivo celebrado na xornada anterior tanto nesta modalidade como a bordo do C2 co seu compañeiro de equipo Martín Jácome. Neste caso, ningún outro pontevedrés puido acompañalo no podio, o seu principal rival na xornada do xoves, Noel Domínguez, non tivo o seu día e concluíu a final en última posición. Diego Romero e David Barreiro, do Breogán do Grove, foron sextos e sétimos respectivamente. Mentres que a prata e o bronce foron para Jaime Martínez e Andrii Zakharev, do CMI Sevilla e do Fluvial de Lugo.

Na canoa feminina, sen a participación de Antía Jácome, o protagonismo foi para a súa compañeira no C2 María Corbera, gañadora na distancia de 500 metros por diante de Valeria Oliveira, do Piragüismo Poio e de Sandra Royo, do EP Aranxuez.

Si que participou a olímpica pontevedresa na quenda de tarde na proba do C1-200 para exhibir o seu poderío. Antía impúxose con solvencia á súa curmá e compañeira de equipo Claudia Couto, que foi segunda. Mentres que o terceiro posto foi para Helena Gómez-Millán, do Náutico de Sevilla, que lle arrebatou o bronce a Valeria Oliveira por escasas 7 décimas.

Nas finais do kaiak individual os piragüistas pontevedreses careceron de protagonismo nas finais da quenda de mañá e de primeira hora da tarde deste venres. Para a xornada do sábado está previsto o inicio da competición para as embarcacións dobres.