A pontevedresa Andrea Mirón avanza a semifinais dos Xogos Europeos coa Selección Española de fútbol praia

Andrea Mirón, nun partido da Selección Española de Fútbol Praia © RFEF

Os Xogos Europeos seguen dando alegrías ao deporte pontevedrés. A última chegou da man do fútbol praia coa clasificación conseguida este xoves pola Selección Española, da que forma parte a lerezana Andrea Mirón, para as semifinais do campionato.

A Roja asinou un empate a cero co combinado italiano, con vitoria final na quenda de penaltis, que foi suficiente para selar o primeiro posto e o pase á seguinte rolda.

No primeiro partido da fase de grupos, as españolas derrotaran xa por 6-4 a Ucraína, no que dous dos catro tantos nacionais levaron a firma de Andrea Mirón.

A semifinal disputarase este venres pola tarde contra o segundo clasificado do grupo A, que pode ser Portugal ou a anfitrioa Polonia. A final está prevista para o sábado 1 de xullo.