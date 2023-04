O Marín Futsal estrélase co Amarelle na súa loita pola permanencia (2-1)

A tranquilidade pola permanencia segue sen chegar ás filas do Marín Futsal, que este sábado caeu por 2-1 no derbi galego contra o Viaxes Amarelle.

O cadro herculino estreou a súa marcadora de vitorias en casa á conta das marinenses que, a pesar de levar o control de encontro por momentos, foron incapaces de sorprender a Leti Rojo.

Comezou o partido cunha clara ocasión de Pau, pero a gardameta local tapou ben o disparo. Un minuto despois nun roubo de balón, Elia en xogada individual non perdoou e axustou o esférico ao pau para bater a Silvia Aguete e anotar o primeiro tanto da tarde.

As de Ramiro Díaz tentaron reaccionar ao gol rival facéndose coa posesión, mentres o Amarelle esperaba en campo propio e buscaba sorprender con contragolpes.

Antes do descanso, Eli tivo nas súas botas unha nova opción para poñer máis terra polo medio, pero no man a man con Silvia Aguete, a gardameta marinense gañou a partida para salvar ás súas.

Despois do paso polos vestiarios, o Marín seguiu en busca do gol do empate e optou por presionar a saída de balón dun Amarelle moi ben colocado e que non estaba disposto a ceder.

E cando parecía que chegaría o 1-1, Leti Rojo nun envío longo habilitou a Tety, que controlou na frontal de costas á portería, deu a volta e enchufou o esférico na escuadra para subir o 2-0.

Con ese resultado, as marinenses víronse obrigadas a optar polo xogo de cinco con Lara Balseiro en busca da reacción e, a tres minutos do final, foi Ale de Paz a que recortou distancias.

Nos últimos compases Ceci acariñou o empate cun remate ao pau, pero o Amarelle aferrouse con uñas e dentes para facerse con tres puntos vitais para a permanencia.

VIAXES AMARELLE FSF (2): Leti Rojo; Elia, Carol, Tety e Cris Lourés (quinteto inicial). Tamén xogaron, Lau Doce, Clàudia Lobo, Carla e Ronsel.

MARÍN FUTSAL (1): Silvia Aguete; Ceci, Café, Pau e Ale de Paz (quinteto inicial). Tamén xogaron, Lara Balseiro, María León, Adri, María Estévez, Inés Mayán e Nuria.

Goles: 1-0, min. 3 Eli. 2-0, min. 32 Tety. 2-1, min. 38 Ale de Paz.

Incidencias: Sagrada Familia. Colexiados, Amor Vizoso e Darriba Villamor. Amoestaron a María León no Marín e Clàudia Lobo, Cárol no Viaxes Amarelle.