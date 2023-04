Demasiado Futsi Navalcarnero para un vulnerable Marín Futsal (7-0)

Catro minutos bastaron ao líder Futsi Navalcalnero para resolver a visita á súa pista dun Marín Futsal que foi un xoguete, pagando moi caros os seus graves erros defensivos cunha goleada (7-0) que mesmo puido ser maior. As de Ramiro Díaz non tiveron a máis mínima opción de dar a sorpresa e ofreceron posiblemente una das súas peores versións da tempada.

Ariane abría a conta local cun gran disparo que se aloxou na escuadra da portería defendida por Silvia e un erro na saída de balón permitiu á mesma Ariane facer o segundo a porta baleira, cando apenas se xogara o primeiro minuto e medio de partido.

Ramiro Díaz tentou parar a tremenda sangría solicitando un temperán tempo morto, pero de nada serviu, xa que María Sanz, de cabeza, tras un rexeite de Silvia a un tiro afastado, para facer subir o terceiro tanto local ao luminoso, con pouco máis de dous minutos disputados e Becha facía o 4-0, aproveitando a presión tras perda realizada na área marinense, para sentenciar o partido e a goleada en escasamente os catro minutos iniciais.

A pesar do avultado e inesperado do temperán marcador, o líder non baixou a súa intensidade, e pasada a metade do primeiro período volveu anotar, sendo María Sanz quen aproveitaba unha xogada ensaiada no lanzamento dunha falta que un Marín, demasiado contemplativo na súa acción defensiva, non puido evitar que, case sen ángulo, coásese por alto.

Puido recortar distancias o Marín nun disparo de Inés Mayán, que tocaba Belén e terminaba no poste. Foi a única ocasión seria das marinenses nunha primeira parte para esquecer.

A chegada do descanso debía ser un alivio para as visitantes, pero o regreso á pista foi igual de negativo que o inicio do partido, encaixando un novo tanto no primeiro minuto de xogo, conseguido por Laura Córdoba, absolutamente libre de marcaxe, noutro grave erro defensivo visitante.

Co Marín entregado, as madrileñas baixaron algo a intensidade, pero aínda así lograban atopar unha e outra vez os tremendos buracos defensivos que deixaba a zaga galega. Aos 23 minutos chegaba o sétimo, nun remate desde moi preto, cómodo, de Ariane, facendo bo un pase interior de Laura Córdoba, ante o que nada puido facer Lucía.

Sen capacidade de resposta, o único obxectivo xa do Marín parecía ser que terminase pronto o partido sen aumentar o tremendo castigo que estaba a recibir. Ceci tivo a mellor oportunidade para polo menos lograr o tanto da honra visitante, a falta de pouco máis de dous minutos, pero o seu disparo de socato rexeitouno Marta Valbuena. Aquí acabaríase un choque no que o Líder non deu a máis mínima opción nin tivo piedade dun Marín Futsal tremendamente feble e despistado defensivamente.

FUTSI ATLÉTICO NAVALCARNERO (7): Belén; Ame Romero, Lora, Ari e María Sanz (quinteto inicial). Tamén xogaron, Becha, Laura Córdoba, Leti, Luchi e Marta Balbuena (segunda porteira).

MARÍN FUTSAL (0): Silvia Aguete; Jessy, Lara Balseiro, María León e Ceci (quinteto inicial). Tamén xogaron, Adri, Inés Mayán, María Estévez, Nuria e Lucía (segunda porteira).

Goles: 1-0, min. 1 Ari. 2-0, min. 2 Ari. 3-0, min. 3 María Sanz. 4-0, min. 5 Becha. 5-0, min. 9 María Sanz. 6-0, min. 21 Laura Córdoba. 7-0, min. 24 Ari.

Incidencias: Pavillón A Estación. Colexiados, Del Olmo Martínez e Fernández Cárdenas. Amoestaron con cartolina amarela a Ari no Futsi At. Navalcarnero.