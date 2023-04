O Poio Pescamar sentenza o Leganés e colócase a un punto do liderado (0-6)

O Poio Pescamar goleou este sábado ao Leganés por 0-6 nunha tarde redonda, posto que o líder Navalcarnero empatou ante o Burela e permite ao conxunto conserveiro colocarse a tan só un punto do liderado.

Non tardou en chegar o primeiro tanto do duelo para as pupilas de López Tulla, que superaron o primeiro achegamento do Lega por medio de Patri Bláquez para, aos catro minutos de xogo, iniciar a goleada. E así, tras un saque de esquina botado por Laura Uña, Martita disparou de lonxe para facer o 0-1.

Tentou reaccionar o cadro pepinero, pero as vermellas estaban cómodas sobre a cancha e dominaban en todas as facetas do xogo para, tras outra boa combinación, ampliar a renda cun gol de Chiesa tras pase de Laura Uña.

Chegaba o Leganés a portería de Martita pero era incapaz de aproveitar para recortar distancias, mentres Laura Uña pasaba de asistente a goleadora para roubar en primeira liña e facer o 0-3 co que se alcanzou o descanso.

Optou polo xogo de cinco o cadro local con Patri Montilla nada máis saír dos vestiarios e gozou de varias ocasións por medio de Puche e Patri Bláquez no seu intento de recortar diferenzas.

Con todo, foi Elena Aragón a que, a centro de chute de Rocío, fixo o 0-4. Desde cancha propia Elena anotou o 0-5 e Chiesa, nos últimos minutos, sentenciou asinando o 0-6 definitivo tras un roubo de balón na presión.

LEGANÉS (0): Miriam; Guti, Isa García, Patri e Puche (quinteto inicial). Tamén xogaron, Noe, Patry, Chuli, Molano e Alba Casado.

POIO PESCAMAR (6): Elena, Luci, Laura Uña, Irene García e Dani Sousa (quinteto inicial). Tamén xogaron, Rocío, Elena Aragón, Martita, Chiesa e Dupuy.

Goles: 0-1, min. 4 Martita. 0-2, min. 11 Chiesa. 0-3, min. 18 Laura Uña. 0-4, min. 34 Elena Aragón. 0-5, min. 36 Elena. 0-6, min. 38 Chiesa

Incidencias: La Fortuna. Colexiados, Noelia Gutiérrez Muñoz e Jorge Moreno Durán.