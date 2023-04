Un peleón Poio Pescamar leva o derbi contra o Ourense Envialia (2-1)

Partido de liga entre Poio Pescamar e Ourense Envialia na Seca © Cristina Saiz Partido de liga entre Poio Pescamar e Ourense Envialia na Seca © Cristina Saiz Partido de liga entre Poio Pescamar e Ourense Envialia na Seca © Cristina Saiz

O Poio Pescamar continúa a súa persecución ao líder Navalcarnero tras facerse cos tres puntos no derbi contra o Ourense Envialia. As vermellas adiantáronse cun gol de Martita ao fío do descanso, Candela igualou na segunda metade e Luci, a falta de catro minutos para a conclusión, anotou o tanto da vitoria.

Tras un inicio de partido igualado, foron as conserveiras as que gozaron de dúas claras ocasións coa que puideron abrir o marcador. Corría o minuto sete de xogo e Martita estrelou o esférico no traveseiro e, pouco despois, Irene García obrigou a Vane empregarse baixo paus para evitar o gol local.

Co Ourense Envialia ben pechado atrás á espera de saír ao contragolpe, ao Poio custáballe atopar o 1-0 e dispoñía doutra oportunidade cun remate ao pau de Rocío Gómez. A que non perdoou foi Martita a poucos segundos de alcanzar o intermedio, rematando un saque de esquina botado por Rocío co que estreou o marcador.

Ao comezo do segundo acto, Sara Moreno e Candela protagonizaron as primeiras chegadas de perigo dun Envialia que buscaba o empate, mentres as conserveiras acariñaban o 2-0 cun remate de Anna Escribano que se foi rozando a madeira.

Candela asinou a igualada rematando en boca de gol un balón que deixou solto Sandra Buzón tras centro chute de Marta desde o á esquerda, e Marta tivo, pouco despois, a ocasión coa que o Envialia puido voltear o luminoso estrelando ao pau o esférico.

Se embargo, a catro minutos para a conclusión, Luci á saída dun saque de banda anotou o 2-1, obrigando ás ourensás para xogar con cinco. Foi así como tivo Iria Saeta o gol do empate nos compases finais, pero Sandra Buzón, de socato, detivo o seu intento para dar o triunfo a un Poio Pescamar que continúa a súa particular persecución ao Atlético Navalcarnero.

POIO PESCAMAR (2): Sandra Buzón; Martita, Elena Aragón, Luci e Dani Sousa (quinteto inicial). Tamén xogaron, Rocío, Chiesa, Irene García e Ana Escribano.

OURENSE ENVIALIA (1): Vane; Marta, Sara Moreno, Clara Fernández e Chiky (quinteto inicial). Tamén xogaron, Candela, Iria Saeta, María Arias, Vero, Cèlia Catà e Sara Santos.

Goles: 1-0, min. 20 Martita. 1-1, min. 28 Candela. 2-1, min. 36 Luci

Incidencias: A Raña. Colexiados, Orbegozo Cantón e Pinilla Boullosa. Amoestaron a Anna Escribano no Poio Pescamar e Vero no Ourense Envialia.