O xuíz disciplinario impón tres partidos de sanción a Pablo Cacharrón

Partido de Primera RFEF entre Rayo Majadahonda e Pontevedra CF no Cerro del Espino © MosRey Fotografía

O porteiro do Pontevedra Pablo Cacharrón perderá os tres próximos partidos do equipo granate. Así o determinou o xuíz disciplinario da Real Federación Española que fixo pública este mércores a resolución das sancións correspondentes á xornada 29, na que o gardameta lucense foi expulsado por dobre amarela tras encaixar o tanto que supuxo a derrota do seu equipo.

O motivo polo que o xuíz decidiu ampliar a sanción a dous partidos adicionais é que Cacharrón dirixiuse ao árbitro do encontro "de forma agresiva" e sendo suxeitado por varios compañeiros mentres lle gritaba en varias ocasións "eres un sinvergüenza", recolle a acta do partido.

Baseándose no código disciplinario da RFEF, o xuíz impuxo dous partidos adicionais ao porteiro pola súa actitude de "menosprezo ou desconsideración" cara ao colexiado, recolle a resolución.

A reacción de Pablo Cacharrón estivo motivada porque a xogada que orixina o segundo tanto do Raio Majadohonda está, segundo cren os xogadores, precedida por unha falta sobre o lateral do Pontevedra Ángel Bastos.

O árbitro correu cara ao lugar da infracción levándose o chifre á boca para sinalar a falta, con todo non chegou a pitar e, a pedimento do seu cuarto árbitro, decidiu dar continuidade a unha xogada que acabou co gol local e condenou aos granates á derrota.

En calquera caso, Juan Señor non poderá contar co seu porteiro titular para os tres próximos partidos de liga nos que o Pontevedra recibirá ao Córdoba, visitará ao Alcorcón e xogará en Pasarón contra o Mérida.

Álvaro Cortés ou Víctor Nikolov, aínda inédito esta tempada, ocuparán o posto do carismático seteiro lucense.