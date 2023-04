O Mérida golea a un Pontevedra que fixo augas en defensa (1-5)

Partido entre Mérida e Pontevedra en Pasarón © Cristina Saiz

Irrecoñecible. Así se mostrou o Pontevedra este sábado ante o Mérida en Pasarón, excedido en todas as facetas de xogo para caer goleado por 1-5.

O partido comezou con respecto por parte de ambos os equipos, que estudaban como facer dano ao contrario sen cometer erros, o que se traducía en escasas chegadas a área.

Avisou o Mérida nada máis sacar de centro cun disparo desde a frontal de Larrubia que atallou sen problemas Cortés e iso foi todo en canto a ocasións. Con todo, daba a sensación de que o control o tiñan os visitantes, que, cunha presión alta, complicaban a saída de balón do Pontevedra.

O cadro visitante dominaba e os granates estaban incómodos sobre o verde, incapaces de dar dous pases seguidos e sufrindo con cada transición do rival, que tiña no minuto 17 a chegada máis perigosa cunha volea de Chuma que se foi por encima do traveseiro por moi pouco.

Parecía que se libraba o cadro pontevedrés, pero na seguinte xogada, Álvaro Ramón non perdoou e adiantou ao Mérida. O 20 golpeou coa esquerda e cruzou o balón de forma imparable para Cortés, o esférico deu no poste e coouse na portería.

Tras o tanto visitante, os de Señor necesitaban empatar con urxencia e en lugar de chegar o tanto do Pontevedra, os que anotaron foron os visitantes. Saíu Robles co balón xogado, Larrubia rouboulle a carteira e, desde fóra da área, xutou para facer o 0-2 que sentaba como un xerro de auga fría ao persoal e á afección granate.

Buscou a reacción o Pontevedra nada máis sacar de centro pero Palomares encargouse de evitar o tanto de Brais Abelenda. O coiro quedou rexeitado en área do Mérida, buscou o remate Javi Robles, que reclamou penalti por un posible contacto cun defensor, pero o colexiado non viu nada.

Impotentes en todas as facetas de xogo e excedidos por completo, os xogadores granates facían augas en cada achegamento do rival. Ademais, a cousa poñíase aínda máis fea cando, nun saque de esquina, o balón daba na caluga de Miguel Román e coábase no interior da rede no que foi o 0-3 que deixaba practicamente sentenciado o encontro.

Sacou de centro o Pontevedra, o esférico chegou á banda esquerda, Bastos centrou e, esta vez si, Brais Abelenda non perdoou para facer o 1-3.

Tras o paso polos vestiarios o equipo de Juan Señor seguiu facendo augas en defensa e o Mérida pasou como un furacán sobre o verde de Pasarón, converténdose nun auténtico pesadelo para un Pontevedra irrecoñecible.

E complicábase aínda máis o partido co paso dos minutos. Álvaro Ramón foise de tres xogadores granates, enviou en diagonal a Larrubia, que se plantou diante de Cortés e superouno por baixo das pernas.

O Pontevedra, incapaz de reaccionar, víase superado por un Mérida que campaba ás súas anchas e quería aínda máis. E así, tras unha boa triangulación pola banda dereita, Sandoval sentenciaba definitivamente.

O máis rechamante dos minutos restantes foi a entrada de Guèye e a sonora pitada por parte da afección, que mostrou o seu malestar para co xogador, e un disparo ao pau de Víctor Casáis no minuto 83.

PONTEVEDRA CF (1): Álvaro Cortés, Ángel Bastos, Miguel Román, David Soto (Bakero, min. 45), Álex González (Samu Araújo, min. 81), Brais Abelenda (Casáis, min. 72), Derik, Charles (Guèye, min. 72), Borja Domínguez, Seoane e Javi Robles (Martín Diz, min. 45).

AD MÉRIDA (5): Palomares, Bonaque, Sandoval (Lolo Plá, min. 73), Larrubia, Meléndez, Chuma (Nando Copete, min. 65), Luís Acosta, Nacho González, Felipe Alonso, Álvaro Ramón e Dani Lorenzo (Busi, min. 73).

Goles: 0-1, Álvaro Ramón, min. 23. 0-2, Larrubia, min. 28. 0-3, Miguel Román (p.p.), min. 42. 1-3, Brais Abelenda, min. 43. 1-4, Larrubia, min. 52. 1-5, Sandoval, min. 67.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 32 do Grupo I de Primeira Federación disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.500 espectadores.