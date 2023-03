A expulsión de Cacharrón, un quebradizo de cabeza para o Pontevedra

O Pontevedra perderá ao seu porteiro titular na fase decisiva da competición. A expulsión de Pablo Cacharrón nos minutos finais do partido contra o Raio Majadahonda supoñerá, previsiblemente, a súa ausencia durante varias semanas.

Na acta do partido, o colexiado Manuel Jesús Orellana Cid reflicte que o cérbero granate recibiu senllas tarxetas amarelas no minuto 87, tras o segundo gol do equipo madrileño.

Foi sancionado por dirixirse ao árbitro "a viva voz " dicíndolle que "la ibas a pitar, la ibas a pitar", motivo polo cal recibiu a primeira tarxeta. Tras ser amoestado, o porteiro encarouse de novo co colexiado e díxolle "eres malísimo".

Pero lonxe de quedar aí, o feito que marcará a sanción que recibirá Cacharrón ocorreu tras a súa expulsión.

Segundo reflectiu o colexiado na súa acta, o porteiro do Pontevedra dirixiuse cara a el "de forma agresiva" e tivo que ser suxeitado por varios compañeiros mentres lle gritaba, en varias ocasións, que "es un lercho".

O código disciplinario da Federación Española de Fútbol subliña que insultar, ofender ou dirixirse en termos ou actitudes inxuriosas ao árbitro sancionarase cunha suspensión que oscila entre os catro e os doce partidos.

Así, como mínimo, todo apunta que Pablo Cacharrón podería perderse o próximos catro partidos do Pontevedra, os que xogará en casa contra Córdoba e Mérida, así como os desprazamentos a Alcorcón e San Fernando.