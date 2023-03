O CW Pontevedra quere seguir coqueteando co ascenso en Iruña

O CW Pontevedra quere prolongar o seu estado de graza no País Vasco. As pontevedresas visitan este sábado ás 18.30 horas ao segundo clasificado da fase polo ascenso a división de honra, o CW Iruña.

O cadro vasco ocupa a segunda posición da táboa con 12 puntos, a un só punto de distancia do líder Real Canoe.

Con todo, o reto non asusta ás pontevedresas que xa iniciaron a súa andaina nesta segunda fase da tempada con vitoria e co obxectivo marcado a principio da tempada, o da permanencia, conseguido con sobrada solvencia.

Agora, as de Kike García compiten sen presión e coa ilusión de terminar a tempada o máis arriba posible sen renunciar ao soño do que sería un histórico ascenso á máxima categoría do waterpolo feminino español.

As lerezanas marchan en quinta posición da clasificación con dez puntos, a só tres do líder e a unha vitoria de superar ao CN Molins, a súa primeira vítima nesta segunda fase da tempada.