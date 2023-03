O waterpolo nacional pon os seus ollos na canteira pontevedresa

O cadete do CW Pontevedra, Mario Paz, volve entrar na órbita da Real Federación Española de Natación. Por terceira vez no que vai de tempada, o prometedor waterpolista do cadro pontevedrés foi convocado pola RFEN para participar nunha serie de adestramentos “personalizados” de waterpolo masculino, que terán lugar no CAR de Sant Cugat (Barcelona) do 5 ao 8 de marzo.

Paz volverá participar nestes adestramentos de seguimento xunto a outros sete deportistas de comunidades de fóra de Cataluña.

"É un novo éxito e un premio para Mario", destacan desde o club ao que chegou o pasado curso procedente do Mariña Ferrol. Esta tempada tomou a decisión de mudarse a Pontevedra para poder adestrar e competir con mellores garantías. "Todo o sacrificio está a ter os seus froitos con estas concentracións nacionais", agradecen desde a entidade lerezana.