O Pontevedra desperdicia outra oportunidade para achegarse á salvación, agora un punto máis lonxe

Partido de Primera RFEF entre Fuenlabrada e Pontevedra CF no Fernando Torres © MosRey Fotografía

A falta de acerto, os erros arbitrais, a fraxilidade defensiva ou á mala sorte. Existen múltiples argumentos válidos para explicar unha realidade, que o Pontevedra volveu a desperdiciar unha oportunidade para reengancharse á loita pola permanencia.

Os de Juan Señor saltaron ao céspede do Fernando Torres a oito puntos do décimo quinto posto conscientes de que sumar tres puntos deixaría a salvación a só dúas vitorias. Con todo, os granates caeron novamente ante un rival directo que deixa aos de Pasarón afundidos no último posto da táboa e vendo como os seus principais rivais ven cada vez máis lonxe ao Pontevedra polo seu retrovisor.

A vixésimo sexta xornada do grupo I da Primeira Federación deparaba, unha semana máis, numerosos duelos directos na zona baixa da táboa. Xa na xornada do sábado, o empate do San Fernando en Vigo ou do Badaxoz no derbi contra o Mérida podían darse por bos sempre que os granates sumasen os tres puntos na súa final madrileña.

Ao día seguinte, xa cos granates sobre o céspede, o Ceuta alongaba a súa impresionante serie de vitorias co seu quinto triunfo consecutivo á conta do Linares e o Talavera arrincaba un empate ao Córdoba. As malas noticias seguiron na quenda de tarde coa vitoria de Unionistas sobre o Sanse. A única nota positiva produciuse na Malata, onde o Racing de Ferrol foi capaz de vencer ao Alxeciras.

Todos os rivais do Pontevedra, salvo o cadro gaditano, lograron sumar puntos na xornada recentemente finalizada. Uns resultados que non serían tan malos, debido a que só Ceuta e Unionistas sumaron tres puntos, se os de Señor derrotasen ao Fuenlabrada.

Con 22 puntos, os de Pasarón seguen ocupando o faroliño vermello da clasificación. A tiro atópase o Talavera, con 24 puntos. Con todo, o resto de equipos atópanse xa a máis dunha vitoria de distancia: Ceuta (27), Fuenlabrada (29) e Unionistas (30). Fóra dos postos de perigo, o Badaxoz marca a permanencia con 30 puntos e por diante, con 31, están Alxeciras e San Fernando.

O Pontevedra afronta este sábado, ás 19 horas en Pasarón, o terceiro dos seus tres partidos consecutivos contra rivais da zona baixa. Unha vitoria sobre o Alxeciras, despois das derrotas ante o Ceuta e o Fuenlabrada, devolvería a esperanza aos granates de reengancharse á carreira pola permanencia nunha semana na que volve haber enfrontamentos directos no vagón de cola da clasificación.