Descontos para que os socios granates retiren entradas para a final contra o Alxeciras

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e AD Ceuta en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra recibe este sábado en Pasarón a un novo rival directo na carreira pola permanencia. A partir das 19 horas, o Alxeciras será o xuíz que determine se os granates poden seguir soñando coa continuidade en Primeira Federación ou se deben pensar xa no próximo curso no cuarto banzo do fútbol nacional.

Como é habitual nas últimas xornadas, desde o club lanzaron unha oferta especial para tratar de animar a asistencia ao coliseo do Lérez. Con todo, a promoción é menos atractiva que as anteriores. Esta vez os socios non poderán retirar ningunha entrada de forma gratuíta, a cambio terán a opción de retirar dous pases a prezo reducido.

No caso das bancadas de Norte, Sur e Preferencia, cada abonado poderá retirar dúas entradas por un prezo total de 10 euros. Mentres que en Tribuna poderán facer o propio por 20 euros.

Os menores de 6 anos poderán entrar gratis a calquera bancada, aínda que é necesario que presenten a súa entrada na porta; e os menores de 16 terán que pagar 5 euros para acceder ao estadio.

Outra diferenza co pasado partido contra o Ceuta é que o prezo das entradas para o público xeral experimenta unha lixeira subida, pasando de 10 a 15 euros nos fondos e en Preferencia. Cinco euros de incremento tamén en Tribuna, con localidades por 25 euros.

Os interesados en retirar algunha entrada poden facelo en horario de oficina de martes a venres en Pasarón, a partir das 18 horas do sábado no despacho de billetes do estadio ou a través da plataforma de venda de entradas en liña do club.