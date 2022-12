O luns 12, data clave para o futuro de Rías do Sur cunha reunión a tres bandas entre Concello, Fundación e clubs

O calendario segue descontando datas achegándose a final de ano, data anunciada de peche do Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños se non se atopa a maneira de financiar os custos enerxéticos para o seu mantemento.

A Fundación Rías do Sur deu unha prórroga dun mes aos clubs que alí adestran para atopar unha solución que permita manter o centro en funcionamento, ao non poder soster os seus custos, e a conta atrás foi avanzando sumindo nun mar de dúbidas ás entidades e deportistas.

No medio desta situación, e tras declaracións tanto da Fundación Rías do Sur como do Concello de Pontevedra tendendo a man para buscar unha solución, o vindeiro luns 12 de decembro preséntase como unha data clave.

Ese día está prevista no Concello unha reunión a tres bandas entre representantes do goberno local, a Fundación Rías do Sur e os clubs afectados.

"De momento ninguén dá o paso para adiante", recoñece o presidente dun deses clubs, José Maquieira, do Galaico Sincro, asumindo que ao non poder asumir como club os custos "todo pasa polo Concello", aínda que entendendo que "a situación é difícil para eles porque a auga non é municipal, é dunha fundación".

O propio Galaico Sincro e o Club Natación Galaico xa mantiveron un encontro o pasado luns co alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, para coñecer as súas impresións.

Mentres tanto os afectados téñeno claro. "A realidade é que non hai auga en Pontevedra. Se esas instalacións non abren para nós será inviable, sobre todo a nivel de base", recoñece Maquieira, xa que continuar na Escola Naval e noutras piscinas a longo prazo non parece unha solución que poida manterse no tempo.