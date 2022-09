Antonio Fernández, contundente tras a vitoria do Pontevedra: "O de hoxe non me gustou, hai que ser autocrítico"

Rubén Gala, adestrador do Talavera, no partido contra o Pontevedra en Pasarón © Mónica Patxot

Os tres puntos conseguidos polo Pontevedra CF este domingo en Pasarón ante o Talavera de la Reina gustaron ao técnico granate, pero non o fixo a versión que deu o equipo. "Estou contento polos tres puntos pero non foi nosa mellor versión", confesou Antonio Fernández na habitual rolda de prensa tras finalizar o encontro.

"O de hoxe non me gustou, hai que ser autocrítico", explicou, consciente de que a expulsión condicionou de forma radical o partido e "cun once para once sería diferente".

"O equipo fixo algo diferente ao día do Sanse, dominou as áreas, conseguiu matener a portería a cero e meteu tres goles, que están ben", pero Fernández quere "un equipo ordenado, agresivo, e que a velocidade da pelota sexa maior", algo que contra o Talavera non se viu.

"Hoxe tentamos expor un partido totalmente serio cun equipo ordenado, que sabe o que facer. Por momentos atopamos esa claridade pero por outros, como con balón e na presión, temos que mellorar", admitiu o técnico, insistente na necesidade de "seguir traballando e corrixir erros".

En canto ao dubidoso penalti, o granate non se molla "cólleme moi lonxe, tería que velo en televisión".

O que non ten dúbidas diso é Rubén Gala, técnico do Talavera, que confesou que "o partido estivo condicionado pola expulsión. Vén dun erro noso, pero as imaxes demostran que non é penalti e se é penalti non é expulsión. A falta é fose da área".

"O equipo estaba ben, estabamos a ter o balón máis ou menos por pares iguais, pero o gol condiciónache. Arriscamos con tres cambios para xogar á contra e buscar un gol pero noutro erro puntual márcannos o segundo e aí acábase o partido", explicou.