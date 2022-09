Un penalti dubidoso e unha expulsión catapultan ao Pontevedra cara á vitoria ante o Talavera (3-0)

Partido entre o Pontevedra CF e o Talavera en Pasarón © Mónica Patxot

O Pontevedra CF xa ten o primeiros tres puntos da tempada no seu haber tras gañar ao recentemente ascendido Talavera de la Reina. Non foi unha tarde sinxela, aínda que os granates xogaron cun máis practicamente todo o partido tras a decisión do colexiado de pitar un dubidoso penalti e expulsar a Gayoso. Non sufriron en exceso e a afección gozou, un domingo máis, dun equipo merecedor de competir en Primeira RFEF.

Saltou ao céspede de Pasarón moi intenso o Talavera, cunha presión en tres cuartos de campo que provocaba certas imprecisións entre os defensores granates. Pero aos poucos o Pontevedra foise sentindo máis animado e gozou da primeira chegada a portería rival, aínda que sen perigo, tras unha parede en banda dereita entre Bastos e Yelko Pino que despexou Dani Ramos.

O Talavera seguía sen présa, mentres os locais imprimían maior velocidade á hora de mover o esférico e creaba perigo entre liñas, facéndose donos do partido a medida que pasaban os minutos. De feito, os madrileños ancoráronse en defensa e o pequeno indicio de ofensiva que mostraron nos primeiros compases foise diluíndo e só corrían detrás do balón.

E cando o recuperaron, chegou o gol do Pontevedra. Só necesitaron tres toques os granates para cambiar de forma radical o encontro. Álex González interceptou un pase rival, cedeu a Charles, e este abriu a Oier Calvillo á dereita. Pero cando o '11' corría só co balón para plantarse diante de Rabanillo, Gayoso derrubouno e o colexiado non dubidou en pitar a pena máxima que Charles encargouse de materializar. Un tanto dubidosa, iso si, pois parecía fose da área. Ademais, o defensor foi expulsado e o Talavera quedou cun menos. Charles marcou e Pasarón festexou.

Co 1-0, o Pontevedra tiña mesmo menos présa en xogar, movía o balón dun lado a outro ante un errático Talavera incapaz de facer nada. O balón non lle duraba nada e o Pontevedra non estaba disposto a ceder o máis mínimo.

As seguintes accións ofensivas dos locais compartiron un mesmo patrón. Apertura á bandas e buscar a Charles con centros. De feito, nun deles o brasileiro tivo o 2-0 nas súas botas. Apertura á banda esquerda a Álex González, que regateou a Parra e enviou ao '18', que rematou un pouco forzado.

Controlando e dominando tranquilo seguiu o encontro para o Pontevedra, que tiña a posesión do balón e circulaba buscando aos dianteiros ás costas da zaga rival. Merecían o segundo gol os de Antonio Fernández pero non chegaba. Gozaron dunha dobre ocasión a falta de cinco minutos do final. Yelko Pino abriu á dereita a Calvillo, que xutou e Rabanillo despexou coas dúas mans, dando lugar a unha segunda oportunidade que Miguel Román enviou ao limbo.

Tamén a balón parado de xogada ensaiada puideron os locais ampliar a súa vantaxe. Calvillo botou en curto un saque de esquina a Álex González, que correu ata a liña de fondo e cedeu á media lúa onde Charles amagó para deixar o balón a Yelko, que xutou pero estrelou a bóla nun defensor.

Comezou a segunda metade con cambios en ambos os conxuntos. Antonio Fernández meteu pólvora ofensiva dando entrada a Jon Bakero e, pola contra, Rubén Gala fixo un triplo cambio substituíndo a Lassina, Frodo e Etxaburu por Javi Bueno, Faye e Brau.

As ocasións de gol seguiron sucedéndose sobre a portería de Rabanillo. Urxía anotar, pero o marcador seguía sen moverse. Tivo, iso si, o Talavera a súa mellor ocasión aos 10 minutos da segunda metade cunha falta lateral desde a esquerda botada por Javi Bueno que Charles despexou a córner. Foi precisamente o brasileiro o que, dous saques de esquina despois e ovacionado pola afección granate, foi substituído por Rufo.

E despois do cambio non tardou en chegar o tanto granate. Corría a hora de xogo e o Pontevedra sorprendeu cunha apertura á banda esquerda a Álex González, que centrou ao segundo pau onde chegou Ángel Bastos despois de correr toda a banda e incorporarse a rematar, cabeceando sen oposición e estreándose como goleador.

E aínda que o Talavera puido aproveitar un erro defensivo dos locais disparando por primeira vez a porta de Álvaro Cortés, o disparo de Renan foise moi desviado e sen perigo para o gardameta.

O balón seguía volvendo unha e outra vez a dominio granate e atopou o premio do merecidísimo terceiro gol. Yelko iniciou a acción combinada, abriu a Abelenda, que tentou unha vaselina ao ver ao gardameta adiantado, pero este deixou o balón flotando dentro da área e Rufo, que non quería faltar á súa cita co gol, resolveu de forma perfecta coa portería baleira anotando o 3-0 co que o Pontevedra sentenciou o partido.

PONTEVEDRA CF (3): Álvaro Cortés, Ángel Bastos, Samu Araújo (Jon Bakero), Víctor Vázquez 'Churre', Miguel Román (Guèye), David Soto, Álex González, Brais Abelenda, Yelko Pino (Mario Ortiz), Oier Calvillo (Borja Domínguez) e Charles (Rufo).

CF TALAVERA DE LA REINA (0): Javier Rabanillo, Carlos Parra, Ander Gayoso, Daniel Ramos, Álvaro Juan, Lassina (Javi Bueno), Alfredo Sualdea 'Frodo' (Souleymane Faye), Renan Zanelli (Borja Vicent), Edu G., Morante (Giuliano) e Etxaburu (Miguel Ángel Brau).

Goles: 1-0, Charles (min. 18). 2-0, Ángel Bastos (min. 60). 3-0, Rufo (min. 76).

Árbitros: Francisco García Risco, Pelayo Buergo González, Ángel Ramos Cinos e Pedro Oreiro Hermida.

Incidencias: Partido disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante o redor de 1.500 espectadores.