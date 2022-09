O proxecto do Pontevedra conquista a 500 novos granates

Partido de liga entre el Pontevedra e o Alcorcón en Pasarón © Cristina Saiz

O ascenso a Primeira Federación, enfrontamentos contra rivais históricos do fútbol español, a comuñón entre equipo, afección e cidade forxada o pasado curso, o avance cara a unha estabilidade económica e deportiva, a reconciliación co club de vellos afeccionados ou o encanto de Pasarón e o seu ambiente. Múltiples son as posibilidades, pero a realidade é que o Pontevedra pintou de granate 500 novos corazóns neste inicio de curso.

Ampliar a masa social e recuperar antigos abonados era un dos obxectivos da campaña de socios lanzada a finais do mes de xullo. E aínda que é certo que o Pontevedra aínda ten un longo camiño por diante para recuperar cifras de décadas pasadas, as cifras certifican que a meta está cada vez máis preto.

Antes do partido inaugural contra o Alcorcón, o salto no número de abonados foi notorio. Superouse a barreira dos 1.700 socios a finais de agosto. E, pinga a pinga, o número de socios non deixa de medrar.

"A campaña vai ben, seguimos facendo socios todos os días e moitas altas novas, xa superadas amplamente as 500", confirman desde as oficinas de Pasarón.

Agora, co segundo partido como locais ao virar a esquina, no club esperan un segundo empuxón que sitúe ao equipo na zona media alta da táboa en canto a número de abonados.

CAMISETAS ESGOTADAS

Tamén son conscientes en Pasarón do interese de moitos afeccionados por adquirir a camiseta oficial deste tempada, que leva estampada a silueta da Peregrina. Con todo, o envío de mercadoría segue atrasándose por cuestións alleas á entidade granate. Tan pronto como chegue o camión, no club comprométense a comunicarllo á inchada para que poidan facerse cunha dos equipamentos que máis fondo calaron dos últimos anos.