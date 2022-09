Os granates xa coñecen os horarios de toda a primeira volta de Primeira Federación

Estadio de Pasarón © Mónica Patxot

Nunca é tarde se a dicha é boa, conta o refrán. A RFEF tiña a intención de dar a coñecer os horarios de toda a primeira volta da Primeira Federación dúas semanas antes do inicio de liga. Cun mes de atraso e tras a disputa das dúas primeiras xornadas, desde Las Rozas publicaron este venres todos os horarios de todos os partidos, ata o 15 de xaneiro, dos dous grupos que compoñen a categoría de bronce do fútbol español.

O obxectivo desta planificación tan a longo prazo, que non ten parangón en ningunha outra categoría do futbol nacional, tes o de facilitar o seguimento da competición e axudar a que clubs e afeccións organicen con tempo os seus próximos desprazamentos.

No caso do Pontevedra, a maior parte dos partidos, tanto de local como visitante, xogaraos en xornada dominical. Con todo, club e afeccionados deben saber que as xornadas 6, 8, 9, 12, 18 e 19 terán lugar en sábado e as 7, 11, 13 e 17, ás 12 horas do mediodía.

A continuación, día e hora de cada un dos partidos do conxunto de Pasarón. E nesta ligazón a data e hora de todos os partidos de cada unha das xornadas.

X3. D-11/09/22 19.00 horas. Pontevedra - Talavera

X4. D-17/09/22 19.00 horas. Deportivo - Pontevedra

X5. D-25/09/22 17.00 horas. Pontevedra - RB Linense

X6. S-01/10/22 17.00 horas. AD Mérida - Pontevedra

X7. D-09/10/22 12.00 horas. Linares - Pontevedra

X8. S-15/10/22 19.00 horas. Pontevedra - RC Celta B

X9. S-22/10/22 19.00 horas. Pontevedra - RB Linense

X10. D-30/10/22 17.00 horas. Pontevedra - San Fernando

X11. D-06/10/22 12.00 horas. Real Madrid Castilla - Pontevedra

X12. S-25/09/22 19.00 horas. Pontevedra - Fuenlabrada

X13. D-27/10/22 12.00 horas. AD Ceuta - Pontevedra

X14. D-04/12/22 17.00 horas. Pontevedra - Rácing Ferrol

X15. X- 07/12/22 21.00 horas. Córdoba CF - Pontevedra

X16. D-11/12/22 17.00 horas. Pontevedra - Rayo Majadahonda

X17. D-18/12/22 12.00 horas. Algeciras CF- Pontevedra

X18. S-07/01/23 19.00 horas. Pontevedra - CD Badajoz

X19. S-14/01/23 19.00 horas. Unionistas de Salamanca - Pontevedra