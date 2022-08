Arrancada final nas oficinas de Pasarón para expedir abonos antes do inicio da liga

A afección granate leva o Pontevedra cara ao ascenso a Primeira RFEF © Cristina Saiz Presentación da campaña de abonados do Pontevedra CF para a tempada 22-23 © Mónica Patxot

Os incondicionais do Pontevedra espertan do seu letargo. Unha semana antes do inicio de liga e un mes despois da campaña de abonados, o ritmo de renovacións e novas altas alcanza a súa velocidade de cruceiro ao superar a última hora deste xoves a barreira dos 1.600 socios.

"Esta semana houbo moita xente acotío con colas", detalla o director xeral da entidade de Pasarón, Marcos do Río. Ademais, para poder atender a toda a demanda ampliarán os horarios de oficina ao sábado entre as 10 e as 13 horas. Con todo, non será posible expedir carnés o domingo antes do partido por cuestións de loxística.

Un dato que consideran moi positivo na zona nobre de Pasarón é que do total de abonados cos que conta o club actualmente, un 22 % son novas altas. Preto de 730 afeccionados decidiron facerse socios do Pontevedra por primeira vez esta tempada.

IZANDO VELAS | Seguimos sumando mariñeiros e isto non para



Preto de 1.600 tripulantes xa están no noso barco



Para que podades estrearvos no debut en 1ªRFEF, este sábado manteremos abertas as oficiñas para expedir carnés en horario de 10:00 a 13:00.#IzandoVelas pic.twitter.com/5vq5EKBxTf — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) August 25, 2022

A medida que se achegaba o inicio de liga, o ritmo de novas altas foi crecendo de forma exponencial. O 21 de xullo presentouse a campaña de socios, e nas primeiras 36 horas soamente sumaran 150 abonados. tres días máis tarde, o número creceu ata os 450, e á semana seguinte case se duplica alcanzando as 800 altas.

En agosto, o crecemento estancouse e na primeira semana do mes só sumaron 200 socios. A barreira do milleiro quedou atrás o 9 de agosto e quince días despois, xa eran 1.350 os abonados do Pontevedra. Agora, a escasas 72 horas do asubío inicial o volume de abonados está por encima dos 1.600. Moitos apuran aínda as súas vacacións e alistaranse en setembro, pero en Pasarón están convencidos de que moi pronto caerá tamén o muro dos 2000 fieis.

Aqueles que non teñan tempo de conseguir o seu pase de tempada antes do domingo, poderán adquirir a súa entrada no despacho de billetes de Pasarón a partir das 18.30 horas. O prezo para o público adulto é de 15 euros nos fondos, 20, en Preferencia e 25, en Tribuna. Mentres que os menores de 16 anos poderán entrar a calquera bancada por 10 euros, menos a Tribuna, que valerá 15 euros para eles.

Doutra banda, nos prolegómenos do primeiro partido de liga en Pasarón que enfrontará aos granates co Alcorcón a partir das 19.30 horas deste domingo, o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, fará entrega ao Pontevedra CF do trofeo de campión do Grupo I dá Segunda Federación correspondente á pasada campaña.