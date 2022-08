Un tridente para agarrar a permanencia en Asobal

O Cisne presenta a Cavalcanti, Franceschetti e Furtado © Cristina Saiz O Cisne presenta a Franceschetti, Furtado e Cavalcanti © Cristina Saiz

O Cisne presentou este venres os seus tres últimas incorporacións para a súa nova aventura en liga Asobal. Trátase de Gabriel Cavalcanti, Guatlher Furtado e Emiliano Franceschentti. "Temos unha promesa, un xogador de mediana idade e un veterano que achegará experiencia a un persoal moi novo", dixo o presidente Santi Picallo para comezar a presentación.

"Gabriel Cavalcanti chega con 19 anos e queden co seu nome porque vai ser un dos nomes máis importantes a nivel mundial", dixo o mandatario sobre o lateral esquerdo portugués que procede do Benfica.

Sobre o central caboverdiano de 27 anos Gualther Furtado, valorou Picallo a súa traxectoria de cinco anos na liga portuguesa e o éxito de proclamarse subcampión de África co seu país. "Vén completar a inexperiencia do noso persoal", puntualizou.

O último en chegar foi o corpulento pivote arxentino Emiliano Franceschentti. "É a xoia que esperabamos", afirmou satisfeito o dirixente cisneísta. A chegada do experimentado pivote procedente do Unión Basee Oviedo servirá para cubrir o oco que deixara a marcha do canteirán Dani Virulegio ao Valladolid.

O adestrador, Javier Márquez, tamén se mostrou satisfeito cos tres reforzos. "Son os xogadores que buscabamos, que veñen complementar o que xa había. No caso de Gabriel, defende no centro da defensa e ten gran capacidade de lanzamento. Terá aínda que adaptarse, pero ten unhas grandes calidades. Gualther é un xogador capaz de resolver nas tres posiciones da primeira liña, defende ben de dúas e teñen unha gran capacidade de lanzamento, ademais de moita potencia física. E Emiliano achega moita experiencia tanto en defensa como en ataque e axuda aos xogadores que se están formando", resumiu o preparador.

Na súa presentación os tes coincidiron ao afirmar que senten "moi contentos de estar aquí". Cavalcanti recoñeceu que "temos por diante unha competición difícil, pero confiamos que sexa boa e podamos chegar lonxe". Furtado, pola súa banda, expresou o seu orgullo por "representar a un club como o Cisne"; mentres que Franceschetti mostrou a súa predisposición para "axudar aos mozos" e non ocultou as súas "ganas xa de xogar" e debutar nesta categoría. Pero antes, todos teñen entre cella e cella o primeiro título da tempada: a Supercopa Galicia.