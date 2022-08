O Cisne buscará o sábado o pase á final da Supercopa Galicia fronte ao Novás

Presentación das fases finais das copas e supercopas Galicia 2022 de balonmán © Xunta de Galicia

A paradisiaca contorna da praia de Menduíña, en Cangas do Morrazo, foi o escenario elixido pola Federación Galega de Balonmán para presentar as diferentes competicións de Copa e Supercopa Galicia 2022 que se celebrarán no pavillón desta localidade, O Gatañal, entre o 26 e o 28 de agosto.

En presenza de representantes da Xunta, a Deputación e o Concello, o presidente en funcións do ente federativo, Bruno López, lembrou o cambio de formato realizado hai dous anos con esta competición para "poñer en valor o balonmán galego".

Dous anos despois, o balance non pode ser máis positivo. "Temos claro que a Copa e Supercopa Galicia é a mellor competición do balonmán galego e unha dás máis vistosas a nivel nacional", asegura o dirixente, destacando a participación de equipos masculinos e femininos das principais categorías do balonmán nacional e autonómico.

A competición comezará o venres coa disputa das semifinais da Copa Galicia masculina, seguirá o sábado coas semifinais da Copa Galicia feminina e da Supercopa Galicia masculina e terminará o domingo coas finais das dúas copas e as dúas supercopas. En total, participarán 12 clubs en dez partidos repartidos en tres xornadas.

No que afecta o Club Cisne, os brancos debutarán en semifinais da Supercopa masculina o sábado ás 17 horas fronte ao Novás de División de Honra Prata. Na outra semifinal enfróntanse o Frigoríficos do Morrazo co BM Lalín. Os gañadores veranse as caras o domingo na final prevista para as 19 horas.

Nas outras competicións, destaca a participación do Bueu Atlético Balonmán, que se medirá o venres ás 21 horas, ao BM Porriño na segunda semifinal da Copa Galicia masculina. Mentres que na Copa Galicia feminina, o Asmúbal Meaño loitará por un posto na final co BM Porriño nun partido previsto para o sábado ás 11 horas.

A SD Teucro non está nesta fase final por ter caído na fase previa da Supercopa Galicia diante do Lalín