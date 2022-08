O Cisne supera o Atlético Novás e xa é finalista da Copa Galicia (26-21)

Semifinais da Copa Galicia entre Cisne e Atlético Novás © Atlético Novás

O Club Cisne Balonmán superou con solvencia ao Atlético Novás na semifinal da Copa Galicia disputada este sábado no Pavillón do Gatañal.

Comezou o partido de ti a ti, con ningún equipo capaz de irse con claridade no marcador e tomándose con calma cada chegada a área rival.

Pero pasado o primeiro cuarto de hora (7-7) o duelo pegou un cambio radical. O Cisne imprimiu unha marcha máis e creou un muro case impenetrable en defensa que se saldou cun parcial de 7-2 antes de chegar ao descanso, o que permitiu aos de Pontevedra irse máis ou menos tranquilos ao vestiario ao ter a final case no peto (14-9).

Despois do paso polos vestiarios o furacán cisneísta en ataque seguiu causando efecto na portería do Novás, que vía como cada lanzamento coábase no interior da portería e mostraba un 21-12 cando se alcanzou a medianía do segundo acto.

Agora si que estaba a final ao virar a esquina e os xogadores de Márquez relaxáronse en exceso. A eficacia en ataque diminuíu notablemente con tan só cinco goles en 15 minutos fronte aos nove do Novás, insuficientes para avanzar de fase.

Finalmente, vitoria do Cisne por 26-21 e billete a unha final na que se medirá ao gañador do Frigoríficos do Morrazo-BM Lalín.