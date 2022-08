Todos os partidos do Cisne en Asobal poderanse ver en LaLigaSportsTV

Importante acordo o alcanzado pola Liga Asobal para a difusión de todos os partidos da máxima categoría do balonmán nacional, na que militará por segunda vez na súa historia o Club Cisne Balonmán.

Todos os encontros do equipo pontevedrés poderán seguirse en directo a través da plataforma de streaming LaLigaSportsTV, segundo anunciou oficialmente a asociación de clubs coincidindo co sorteo do calendario de competición.





¡TODA la #LigaASOBAL será retransmitida por nuestra ventana @LaLigaSportsTV!



¡ partidos y MÁS BALONMANO que nunca!



¡Un día HISTÓRICO!



¡Prepárate para no perderte ningún encuentro de la élite @ASOBAL!



#saboreaASOBAL pic.twitter.com/6Zekwlql9V — ASOBAL (@ASOBAL) August 9, 2022

LaLigaSportsTV retransmitirá de feito toda a competición ao completo, con 240 partidos.

Para seguir os encontros do Cisne será necesaria suscricpión, fixada polo momento en 69.99 euros no plan anual ou de 2.99 euros no plan mensual (só tres meses).