A Liga Asobal xa ten folla de ruta para o Cisne, que debutará o 3 de setembro fronte ao Anaitasuna

A sede do Consello Superior de Deportes (CSD) foi escenario este martes do sorteo do calendario para a nova tempada da Liga Asobal de balonmán, na que estará presente o Cisne.

O club pontevedrés xa coñece que camiño espéralle no seu novo asalto á elite, empezando o 3 de setembro coa visita á cancha do Anaitasuna navarro.

Tal e como solicitara polas obras que se están levando a cabo no Pavillón Municipal dos Deportes, esa primeira xornada de liga disputarase lonxe de Pontevedra.

Con todo os dous seguintes partidos do Cisne serán ante a súa afección, o 10 de setembro recibindo o Benidorm e o 17 de setembro facendo o propio co Balonmán Sinfín.

En canto ao resto de datas importantes, os derbis de rivalidade provincial co Cangas terán lugar na xornada 10 (12 de novembro) no Gatañal e na xornada 25 (15 de abril) en Pontevedra.

Pola súa banda outra data sinalada no calendario será a visita á Boa Vila do todopoderoso FC Barcelona, algo que se producirá o 26 de novembro (xornada 13).

A Liga Asobal, que vivirá un parón competitivo no mes de xaneiro pola celebración do Mundial, finalizará o 3 de xuño cun compromiso a domicilio para o Cisne, na cancha do BM Logroño.

